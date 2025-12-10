19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光

娛樂中心／台北報導

李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。

合照中，李千娜抱著次子，顧穎乖巧站在身旁，黃尚禾與長子則陪伴在側，全家統一穿上黑色T恤。難得的一家五口同框，被粉絲形容是她出道以來，「最珍貴的畫面之一」，留言區瞬間被幸福洗版。而李千娜演唱會搭配3D沉浸式影像，象徵從歌手、演員到生活的多重身分流動，快歌橋段更特別以台灣廟會文化與電子花車美學為靈感，讓觀眾更能融入其中。

她感性表示：「生旦淨丑，這四個角色可以說伴著我一路成長。我常說我是戲棚腳長大的，在經歷很多事、遇到很多阻礙，發現自己會很像『武生』勇敢且毫無畏懼；但又常常像『文生』那麼灑脫，這些看似負擔的事情，在我的世界裡，最後都會變甜的。」

