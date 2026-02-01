19歲打工妹煎肉排「火大」燒毀漢堡店 這原因逆轉判賠24萬

嘉義中正大學附近的漢堡店2024年愚人節當晚火警，工讀生被控失職而賠償24萬元。資料照片

嘉義縣民雄鄉中正大學附近的知名「超級漢堡」，2024年4月發生一場火警，燒出雇主與打工族間的法律戰。年僅19歲王姓女大生在店內打工，因獨自烹煮漢堡肉不慎引發火勢，導致整間店鋪付之一炬。嘉義地院一審原判工讀生免賠，但二審法官認為烹飪者負有監控火勢的注意義務，逆轉改判王女須賠償老闆24萬元定讞。

這起火警發生於2024年4月1日晚間8時許，當時張姓老闆剛離開店面，留下王姓女工讀生獨自作業。王女在煎煮肉排時，煎鍋突然起火，火勢迅速蔓延，最終導致店內價值20多萬元的鋼琴、冰箱及電腦等設備全數毀損。

張姓老闆主張，王女因過量加油導致起火，案發時未在第一時間向店外熟客求救，才導致火勢失控，憤而求償30萬餘元；王女反擊，當天是遵照老闆指示加熱肉排，火苗是沿著瓦斯爐周邊堆積已久的油垢向上蔓延，且店內未設置滅火器等消防設施，導致她無法初期滅火，更因此罹患憂鬱症，反訴求償30萬元精神慰撫金。

消防員以電鋸破壞鐵門救火。資料照片

嘉義地院一審審理時，雖然消防局鑑定報告認為起火原因以「炊煮不慎」可能性較大，但法官認為無法排除是硬體設備（油垢）導致，難以認定王女有過失，裁定駁回老闆請求。同時，王女也無法證明憂鬱症與火災有直接因果關係，其反訴也被駁回。

案經上訴，嘉義地院二審合議庭出現轉折。法官認為，使用瓦斯爐烹飪時應隨時監控火勢，這是餐飲從業人員及一般生活的常識。儘管另一名工讀生證稱店內平底鍋確實曾因油垢起火，但法官強調，若王女能即時注意並撲滅初期火源，就不會釀成大災。

法官認定，王女在執行職務時欠缺「善良管理人」的注意義務，具有過失責任。審酌受損物品折舊後的殘值約19萬元，加上店家無法營業的損失5萬元，最終判決王女應賠償張姓老闆共24萬元，全案不得上訴。

消防員合力搬移瓦斯鋼瓶，避免高溫毀損。資料照片



