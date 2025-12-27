19歲搬家工人搬貨遭水晶洞砸爆頭 送醫搶救不治

社會中心／吳玟誼 黃啓豪 新北報導

來看新北這起驚悚的工安意外！中午12點多，一名19歲余姓搬家公司工人，跟同事在五股一處倉庫躍將藝品搬到台北，卻遭重達200公斤的水晶洞砸中，後腦凹陷，大量出血，當場就沒有呼吸心跳，送醫仍宣告不治。勞檢處勒令停工，警方也約談雇主及相關人員，不排除朝過失致死罪嫌偵辦。

地板上，一大片血跡，實在好恐怖，到底怎麼一回事，原來兇手就是旁邊這個巨大水晶洞，當場砸死一名工人！

發生命案，救護車十萬火急來到現場，員警也後腳跟上，倉庫內相關人員，也迅速將鐵門拉下。

驚悚命案就發生27號中午，新北五股外寮路一處鐵皮倉庫，據了解，藝品店委託搬家公司到倉庫要將水晶洞送到台北，搬家公司負責人和2名搬家工人要搬運，這座170公分高，重達200公斤的水晶洞時，疑似沒固定好當場滑落，砸中19歲余姓員工頭部，以及26歲蔡姓男子右腳。余姓員工後腦杓遭重擊凹陷，當場失去生命跡象，送醫不治。





勞檢處立刻要求停止作業，表示若違反執安法，最高可處30萬元罰鍰。而警方現在也在清查現場相關人員，包括2名買家、2名賣家以及搬家公司負責人及工人，將朝過失致死偵辦。19歲的員工，萬萬沒想到當搬家工卻命喪黃泉。





