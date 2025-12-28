19歲搬家工遭砸死！母姊殯儀館相驗 淚崩痛批雇主

一名19歲搬家工人遭水晶洞砸頭，當場身亡，現場一片血泊。（圖／翻攝畫面）





新北市五股區日前發生一起嚴重工安意外，造成一名19歲余姓搬家工人當場身亡。昨（27日）余男在進行搬運作業時，沒想到被水晶洞砸到後腦勺，當場頭列血流一片，余男當場倒臥血泊、失去生命跡象。今日余男母親及2位姊姊至殯儀館相驗，現場淚崩痛批雇主。

19歲搬家工人遭水晶洞重擊不幸身亡

新北市五股區一處工廠昨（27）日中午，有一名19歲搬家工人余姓男子在搬運藝品公司倉庫的大型水晶洞時，不明原因造成重物倒下，砸中其後腦。水晶洞重達200公斤，強烈撞擊導致余男頭部重創，現場血流如注。警消接獲通報後迅速到場，將余男送往林口長庚醫院搶救，但因傷重不治身亡。據了解，該水晶洞原本準備搬上貨車，但在搬運過程中忽然倒下。

母淚控雇主未幫19歲兒投保

檢察官今（28）日下午1時會同法醫至板橋殯儀館進行相驗，余姓少年母親及兩名姊姊到場，場面哀戚，三人神情悲痛不斷啜泣。余母哽咽表示，兒子僅19歲，卻被要求搬運如此危險的重物，自己無法接受孩子就這樣喪命。

廣告 廣告

余母指出，雇主未替兒子投保勞健保，出事後才發現對方讓打工者自行透過工會投保，她認為兒子當時並不知情，也不清楚勞健保的重要性。她強調，兒子只是兵前打工，不料卻遭遇意外，因此希望主管機關重視工安與勞動保障，避免類似悲劇再度發生。

勞檢處初判雇主有過失

勞檢處強調，除非雇主提出的改善計畫經核准，否則不得再讓勞工從事相關搬運作業。初步調查指出，雇主可能存在過失，若後續確認屬實，將函請地檢署偵辦；勞檢處會依《職業安全衛生法》對雇主裁罰新台幣3至30萬元。為保障余男家屬權益，勞檢處將要求雇主給付職災補償費用，並協助家屬申請職災慰助金。

更多東森新聞報導

獨／與「誠品」同名挨告 搬家公司敗訴遭求償6百萬

遇搬家蟑螂？ 說好僅一車2500 搬完後遭索3車價

獨／網拍貨「寄倉」竟不翼而飛 被害者控索賠遭拒

