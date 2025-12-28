19歲搬家工「沒保勞健保」遭200公斤水晶洞砸死！勞檢處介入調查

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

新北市五股區昨（27）日發生一起奪命工安事故，一名年僅19歲的余姓搬家工人，在搬運重物時不幸遭水晶洞砸中後腦，經送醫搶救仍宣告不治。經勞檢處初判雇主有過失，對雇主裁罰新台幣3至30萬元。

新北市五股區昨（27）日發生一起奪命工安事故。（圖／翻攝畫面）

昨日中午下午1時許，在新北市五股區外寮路一處工廠內的藝品公司倉庫。當時余男與同事進行搬運作業，準備將大型水晶洞裝上貨車，不料過程中重物突然倒下，重達約200公斤的水晶洞直接砸中其後腦，造成頭部嚴重創傷，現場血流不止。警消獲報後緊急將人送往林口長庚醫院，仍因傷重不治，另有一名蔡姓工人右腳受傷。

檢察官於28日下午會同法醫前往板橋殯儀館進行相驗，余男母親及兩名姊姊全程到場，情緒潰堤。余母哽咽表示，兒子只是服兵役前打工，卻被安排搬運高度危險的重物，讓她難以接受孩子就此喪命。她也質疑，為何如此高風險的工作，卻交由年僅19歲的年輕人負責。

家屬同時痛批，雇主並未替余男投保勞健保，而是要求打工者自行透過工會投保，孩子並不清楚相關權益與風險，直到意外發生後家屬才發現保障不足。余母希望相關單位能正視此事，避免類似悲劇再次發生在其他年輕勞工身上。

勞檢處已介入調查，初步認定雇主可能涉及過失，並要求相關搬運作業立即停工，須待改善計畫通過後才能復工。若後續確認違反《職業安全衛生法》，雇主恐面臨新台幣3萬至30萬元罰鍰，並須負擔職災補償責任，勞工局也將協助家屬申請相關職災慰助。

