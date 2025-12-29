19歲搬運工遭200公斤水晶洞砸頭亡 母崩潰控：連勞保都沒投

一場職災悲劇發生在一名19歲余姓搬運工身上，當他在搬運重達200公斤的水晶洞藝品時，疑似因固定不當而遭物品傾倒砸中頭部，當場失去生命跡象，送醫後不治身亡。這起意外不僅讓家屬陷入極度悲痛，也引發勞工安全與雇主責任問題的討論。家屬質疑事故過程存在諸多疑點，同時揭露雇主未替死者投保勞健保的情況，勞檢處已介入調查，若屬實雇主最高可能面臨30萬元罰款。

兒子遭水晶洞砸死！家屬崩潰控訴雇主未投保。（圖／TVBS）

事發地點的倉庫內血跡斑斑，景象令人怵目驚心。事故發生時，有公司正要將200公斤重的水晶洞藝品搬運至貨車後斗，預計運送到台北市。在搬運過程中，疑似因水晶洞未妥善固定，突然傾倒砸向這名19歲余姓搬運工的頭部，導致他當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。

事故發生後的第28日清晨，死者的母親、兩名姊姊與法醫都出現在殯儀館進行相驗。面對突如其來的噩耗，三位家屬忍不住淚水，崩潰痛哭。死者母親表示，兒子才19歲，卻去執行如此危險的工作，而且只有他一人出事，她實在無法接受，希望檢察官能讓她了解兒子到底是怎麼離世的。

死者姊姊同樣悲痛不已，她認為這起事故有許多疑點，希望能了解整件事情的發生經過。她質疑道，如果水晶洞本身這麼重，為什麼雇主沒有考慮使用機器或更多人力來處理這項危險工作。

除了對事故本身的質疑，死者母親也氣憤地指出雇主未替勞工投保健保的問題。她表示，現在很多雇主都沒有替勞工投保勞健保，她的兒子就是其中之一。她發現雇主根本沒有替兒子投保勞健保，而是要求員工自己透過公會投保。

對此，勞檢處強調雇主在此事件中存在過失，後續將會進一步調查釐清。如果一切指控屬實，雇主最高將面臨30萬元的罰款。這起悲劇不僅帶走了一個年輕生命，也再次凸顯職場安全與雇主責任的重要性。

