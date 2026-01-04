19歲新人《客家廚房2》打工頻犯錯 孝淵讚一點：很會看臉色

喜飯（左起）、陳庭妮、珪斌、温昇豪在外場較勁。客家電視提供



《廚師的迫降：客家廚房2》今（1╱4）迎來關鍵的「第二個營運之夜」，廚房氣氛明顯升級，來支援的19歲新人「音源強者」珪斌首次投入高壓實戰，坦言：「一開始真的很慌，也犯了不少錯，但越做越上手，反而覺得很好玩，雖然手忙腳亂，但成員們一直幫助我、鼓勵我，後來就越來越上手，也覺得越來越有趣。」孝淵也認證笑說：「她動作真的很快，而且很會看臉色，反應超快，很快就抓到現場節奏。」

孝淵走出廚房親自上菜。客家電視提供

由利特、温昇豪、李元日、江宏傑搭配孝淵、陳庭妮、趙序衡、喜飯組成的兩隊陣容全面開戰，主廚李元日與趙序衡首度公開籌備多時的全新客家創意料理，2人在廚房內忙碌穿梭，從精細的刀工備料到火候精準的翻炒，每個細節都不敢馬虎。

料理一上桌，顧客反應更是直接，有人一吃就睜大雙眼說：「太好吃了吧！」2位主廚把傳統客家元素結合現代料理手法，不只比拼廚藝也比創意，成功端出「只有在《客家廚房》才能吃到」的限定菜色，讓戰況全面升級。

