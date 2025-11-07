19歲男偶像慘了！「深夜闖女生澡堂」遭警逮捕 公司火大：立刻退團

記者林汝珊／台北報導

日本6人男團「9bic」。（圖／翻攝自X）

日本6人男團「9bic」日前於鳥取市舉辦演出，不料19歲成員佐佐木大河卻在表演結束後，竟擅自闖入飯店的女子公共澡堂，當場遭人發現報警，最終被警方逮捕，經紀公司也火速將他開除。

據日媒報導，3日晚間接近11點時，19歲佐佐木大河疑似趁無人注意時闖入飯店女浴池，停留約10分鐘。飯店員工發現異狀後立即報警，警方隨後將他逮捕，而他也坦承犯案。



公司宣布佐佐木大河正式退出團體。（圖／翻攝自X）

對此，所屬公司WAIWAI於5日發出聲明，表示：「本公司成員佐佐木大河確實有重大違反公司規範之行為，經過慎重討論後，決定自11月5日起正式退出團體，並解除與本公司的專屬合約。」宣布「9bic」日後將以5人體制進行活動。

更多三立新聞網報導

GD想婚了！認了「想當爸」羨慕BIGBANG太陽成人夫：我是會結婚的人

獨家／房租繳不出！馬士媛入圍金馬 5年樂團男友金援：被理解的感覺

歐陽妮妮杭州豪宅曝光！「客廳擺滿沙發」想生3個⋯遭張書豪拒絕

啦啦隊賴可胸前開洞！白紗透視裝「放送E奶深溝」洩極品曲線 網嗨翻

