19歲男偶像闖女湯！飯店報警逮人 火速遭退團切割

日本偶像男團「9bic」成員佐佐木大河涉嫌闖入飯店公共女湯，目前已遭退團。（翻攝自9bic官網）

日本偶像男團「9bic」近日在鳥取市舉辦表演活動，沒想到19歲成員佐佐木大河涉嫌闖入飯店公共女湯，而且待了10分鐘，後來飯店人員發現後立刻報警，警方隨後將人逮捕。此消息曝光後，男團所屬公司WAIWAI前（5）日火速釋出聲明，將佐佐木大河退團、解約，並宣布「9bic」未來將以5人團體繼續其他演出。

原本6人偶像男團「9bic」，現在因佐佐木大河涉案遭退團，目前已變成5人團體。（翻攝IG／9bic.official）

根據日本媒體報導，6人偶像男團「9bic」在鳥取市結束演出後，成員佐佐木大河竟擅自闖入飯店內的公共女湯，從晚上10點53分待到11點02分，後來飯店人員發現後報警處理，警方隨後將人逮捕。

這起事件曝光後，引發網路熱議。經紀公司WAIWAI前日釋出聲明，強調佐佐木大河因確認出現重大之合規性違反事項，經過慎重協議後，決定自從5日起，將其退出團體，並解除與之間的經紀合約。

WAIWAI公司也表示，對於一直支持「9bic」團體的粉絲以及相關人士，因突如其來的通知而造成困擾，他們深感歉意。之後團體的活動及演唱會，將由其餘5名成員如期演出。

