19歲男偶像「夜闖女湯」被警逮捕！公司火大開除

佐佐木大河偷闖女湯，遭公司開除。(圖/X@9bic_official)

2019年出道的日本6人偶像男團「9bic」，旗下19歲成員佐佐木大河偷闖進飯店的女性浴室，遭警方逮捕，飯碗也不保，被經紀公司掃地出門。

根據日媒報導，佐佐木大河3日跟著團員在鳥取市表演，晚間收工後，他偷偷潛入某飯店的女性浴池長達10分鐘，員工發現異狀後報警，警方透過監視器畫面，以侵入建築物罪名逮捕佐佐木大河。

「9bic」所屬經紀公司WAIWAI5日發聲明，證實佐佐木大河有重大違反公司規範的行為，經過慎重討論後，5日起佐佐木大河正式退出團體，並解除經紀合約，往後「9bic」以五人制的形式活動。

「9bic」剩餘的五名成員，也針對此風波，分別在聲明中做出回應。黑澤胤也：「我原本希望能以六人的形式，追求更高的舞台，但如今無法實現，心中充滿遺憾。我暫時還沒辦法馬上調整好情緒。從今以後，我希望能夠守護好這五個人組成的9bic，不再有任何成員離開。」

和泉颯人：「我自己也還沒完全整理好心情，對於一直支持我們的大家，因這件事而感到悲傷與擔憂，我由衷地道歉。接下來『9bic』將以五人繼續前進，我們會全力以赴。」

矢野旺士朗：「對於這次突然的通知讓大家吃驚、擔心，並帶來不安與難過，我深感抱歉。」他承諾下一場演出會既好玩又充滿能量，一掃粉絲的擔憂。

椚三波斗：「要用言語或文字表達現在的心情真的很難，心中充滿悲傷、遺憾、無助與憤怒。最重要的是，我們對所有支持我們的粉絲感到深深的愧疚，很抱歉為大家帶來困擾。」

西山海斗：「對於這個突如其來的消息讓大家措手不及，並讓一直支持我們的粉絲擔憂，真的很抱歉。接下來我會繼續抬頭向前，一步一步與大家一同邁向光明的未來。若大家能像以往一樣繼續支持我們，我會非常開心。」

