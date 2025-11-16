19歲男坐輪椅偷酒被抓包 瞬間「起立」爆打保全！結局超諷刺

國際中心／程正邦報導

布朗偷酒被拆穿，當場從輪椅站起，向保全丟擲啤酒並揮拳攻擊。（圖／翻攝自Kent Police）

假扮身障圖謀不軌 超市保全攔查驚見「奇蹟站立」

英國肯特郡近日發生一起情節離奇的竊盜案，一名19歲的青年為了偷竊啤酒，竟設下精心設計的「苦肉計」，假扮輪椅使用者進入超市行竊，企圖藉此降低保全的戒心。然而，這場拙劣的騙局在被攔查時當場破功，該名男子不僅瞬間「起立」，還對盡責的保全施暴攻擊，畫面曝光後引發社會譁然。

綜合外媒報導，這起案件發生在2025年6月3日晚間，地點位於肯特郡斯台普赫斯特（Staplehurst）的一間超市。監視器畫面紀錄顯示，涉案男子戴維・布朗（Davey Brown）當時正坐在輪椅上，腿上蓋著外套，而外套下赫然藏匿著兩箱企圖竊取的啤酒。他的身旁還有一名同夥協助推行輪椅，試圖營造出行動不便的假象。

戲精竊賊撕下偽裝 丟擲啤酒、揮拳攻擊致保全住院

當超市保全察覺異狀、上前試圖攔阻布朗時，劇情急轉直下。原本看似行動不便的布朗突然「奇蹟式」地從輪椅上彈跳而起。在衝突中，他先是對保全揮拳攻擊，接著更將一箱啤酒猛力砸向保全，場面極其驚險混亂。據《每日郵報》報導，在混亂的肢體衝突中，另一名超市店員也遭到波及受傷。

布朗在施暴後試圖逃逸，但警方接獲報案後迅速展開追緝，大約30分鐘後便將他逮捕歸案。

布朗和17歲少年共犯逃跑半小時被逮，坦承犯行。（圖／翻攝自Kent Police）

多項罪名纏身 罪加一等遭判三年一個月重刑

警方進一步調查發現，布朗的犯罪行為不只於此。他不僅與一名共犯（17歲少年）合演了假扮身障的戲碼來行竊，在前往超市的路上，布朗還涉入了一起肇事逃逸事件，開車撞上了一輛靜止的車輛後直接逃離現場。

最終，警方將布朗依搶劫、擾亂秩序、攻擊致傷、恐嚇、公物損壞以及無保險駕駛等六項罪名提起公訴。他隨後在梅德斯通刑事法庭（Maidstone Crown Court）上對所有罪名認罪。於11月14日，布朗被法官判處三年又一個月的監禁，並同時施予禁駕處分。而另一名涉案的17歲少年也遭逮捕，並被判處6個月的青少年感化監禁。

