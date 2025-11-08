19歲男大生喪母尋求安慰⋯40歲女老師惜惜「8度滾床」！小女友生氣了
記者林昱孜／嘉義報導
嘉義一名40歲高中女教師，因為安慰喪母的男大生小宇（化名），2人關係升溫直接綿延到床上，8度激戰；豈料，事後女教師遭到小宇女友阿涵（化名）指控「誘導發生關係」，並在網路上批評，文章內容揭露其姓氏、個資。最後，女教師因此丟飯碗，提告並向小宇與阿涵求償100萬元，嘉義地方法院審理後，判2人需連帶賠償15萬元。
判決書指出，小宇在高中畢業後，仍與校內女教師保持聯絡，2020年9月小宇喪母，因而找了女教師傾訴，一來一往間，小宇獲得安慰，2人關係升溫，並在同年11月至隔年8月間，8次發生性關係。隔年11月，女教師收到阿涵訊息，才知道原來他有女友，2人斷聯。
事後，女教師便開始接到阿涵訊息，批評她人品不足擔任教師，甚至還辱罵「犯賤」、「壞人」、「髒」等。阿涵甚至在網路上發文貶損女教師，內容寫著「被她寵愛的學生，都得到她的身體」，文中訊息揭露其個資及學校，已足以辨識身份。
文章曝光後，女教師在學校慘遭指指點點、圍觀拍照，小宇還以「遭誘導性侵」提告，但檢方認定兩人為合意關係，因而不起訴。女教師因此丟了工作，反控誹謗及違反個資法，目前刑事部分仍在偵辦中，民事部分則針對小宇和阿涵提告求償，她主張，當時小宇已經成年，2人之間不存在師生關係。
小宇、阿涵辯稱，發文目的是想防止女教師再犯，且她已因此事遭解聘，未有妨害名譽問題。嘉義地方法院法官審理後認為，小宇和阿涵洩漏女教師個資，散布不實言論，且阿涵曾說「我們決定要讓這件事公開」，顯示共同行動，判處兩人需連帶賠償女教師15萬元，但小宇和阿涵不服判決提出上訴，遭法院駁回，全案確定。
