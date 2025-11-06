19歲男大生才喪母 40歲女師爬上床「愛愛8次」 竟衍生三角戀….

（記者張芸瑄／嘉義報導）嘉義一名40歲高中女教師與19歲男大生爆出情感糾紛，兩人因喪母後互動密切進而發展關係，卻在事後遭男大生女友指控「誘導發生關係」，並於網路發文批評。最終，嘉義地方法院判定男大生與女友的言行已侵害女教師名譽與隱私，需連帶賠償15萬元，全案定讞。

根據判決書指出，男大生阿浩（化名）就讀高中時的導師即為該名女教師。雙方畢業後仍保持聯繫，2020年9月阿浩母親過世，向老師傾訴心情後，兩人逐漸產生情感，並於2020年11月至隔年8月間多次發生性關係。直到2021年11月，女師收到阿浩現任女友小萱（化名）訊息，才得知男方已有交往對象，兩人因此中斷聯絡。

然而，小萱隨後多次以訊息辱罵女師，內容涉及「誘導學生」、「有損師道」等字眼，並在臉書社團與論壇Dcard發文，指稱「○中女國文教師誘導男學生發生性行為」，文章中不僅提及女師姓氏、年齡等個資，甚至向其他學生散布截圖、錄音等資料。文中還寫道：「是不是所有被她寵愛的學生，都得到她的身體？」引發外界議論。

示意圖／嘉義一名40歲高中女教師與19歲男大生爆出情感糾紛。（擷取自 免費圖庫freepik）

由於貼文廣泛流傳，女師遭同事與學生指指點點，甚至有人拍照圍觀。她隨後向法院聲請通常保護令獲准。阿浩事後以「遭誘導性侵」為由提出告訴，但檢方調查後認定兩人屬合意關係，予以不起訴處分，並經台南高檢署駁回再議。女師則對兩人提起誹謗、違反個資法等刑事告訴，案件仍在偵辦中。

在民事部分，女師主張雙方交往屬私人情感，且阿浩當時已成年、無師生關係，小萱與阿浩仍持續散布不實言論，造成名譽嚴重受損，因此向兩人求償新台幣100萬元。

庭審中，阿浩與小萱辯稱，揭露事件是出於「防止女師再與學生交往」的動機，並非報復。兩人還指出，女師後續已遭學校教評會建議解聘，顯示社會對其行為有道德疑慮，因此不構成妨害名譽。

但嘉義地院法官審酌後認為，兩人於網路公開散布女師個資、不實內容，且持續以訊息侮辱、威脅，屬惡意行為。判決書中指出，小萱曾在通訊軟體表示「我們決定要讓這件事公開」，可見雙方共同行動，合為共犯。法院依侵害名譽、隱私及健康權判決兩人連帶賠償15萬元。

兩人不服上訴，二審法官指出，女師雖與學生發生親密關係在道德上確有爭議，但並未違法。反觀阿浩與小萱以「公益揭弊」為名散布指控，造成當事人名譽受損、職涯受影響，且毫無悔意。小萱因行為惡意遭學校記大過並須接受諮商課程，女師則因事件遭評列丙等後被解聘。最終法院認為，一審判決適當，維持原判決駁回上訴，全案確定。

