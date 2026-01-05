19歲男大生揪5同學衝武嶺 過彎失控「墜中橫10米深谷」不治

東華一名大學生和同學一起騎機車出遊，不過途經中橫台8線179公里處時疑似過彎失控，自撞護欄後掉入谷底。示意圖。取自unsplash



花蓮中橫台8線179公里處，今日（1/5）上午10點發生一起車禍事故，一名就讀東華大學的19歲陳姓男大生和同學一同騎車去武嶺玩，途經該處時疑似過彎失控，自撞護欄後人當場噴飛，並墜落10公尺、約3樓深的山谷，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。

據了解陳姓男大生就讀於東華大學光電系二年級，原本今日上午8時和同學一起從學校出發，要去合歡山武嶺遊玩，同行的還有5位同班同學，一共6輛機車排成一列出遊，全程均保持安全距離，不過在179公里東往西過彎處不慎自撞護欄後墜谷，騎在後面的5名同學發現陳男的機車倒在路中間，連忙停車查看，見到陳男慘狀後趕緊撥打119。

警消人員獲報到場後，以吊掛器材將傷者從山谷救起，不過陳姓男大生被救起時已無呼吸心跳，經送往花蓮慈濟醫院搶救後，仍因傷勢過重宣告不治

