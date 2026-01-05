19歲男大生考完試衝武嶺遇死劫！校長悲痛發聲了

東華大學一名陳同學在今（5）日於台8線179公里自撞身亡，對此東華大學校長也悲痛發聲了。示意圖，取自pixabay



位在花蓮縣的台8線中橫公路今（5）日上午10時許發生一起死亡車禍，一名東華大學學生行經中橫公路時，自撞護欄後墜谷，送醫後仍不治身亡。後續經由東華大學校長證實，死者是光電系的19歲大二陳同學，他也感到相當的悲痛。

今日上午10點左右，陳同學與多名好友相約騎車要到合歡山遊玩時，在行經台8線179公里東往西過彎處不慎自撞護欄後墜谷，騎在後面的5名同學發現陳男的機車倒在路中間，連忙停車查看，見到陳男慘狀後趕緊撥打119，不過後續經由醫護人員送往慈濟醫院搶救仍宣告不治。

廣告 廣告

後續死者身份經東華大學校長徐輝證實，陳同學是學校光電系的大二學生，學校上週已考完期末考，這週開始彈性上課，校方得知陳同學車禍喪生感到震驚遺憾，已通知學生家長，預計下午到花蓮，校方同時安排提供必要協助。

更多太報報導

總預算卡關...TPASS恐只能撐到1月底！基北北桃12日急開會商討

股匯不同調！新台幣重挫1.19角、創8個月新低 淪為最弱亞幣

沒在管美軍封鎖 大批暗影船團近日已駛離委內瑞拉海域