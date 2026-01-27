19歲男大生頭皮屑如雪崩！抓破頭滿床血跡 竟是媽媽潔癖惹禍

家醫科醫師陳柏臣在節目中分享一起特殊個案。一名19歲男大生因頭皮問題求診，一進診間便讓醫師大吃一驚，患者的頭皮屑多到像撒麵粉一樣不斷飄落。陪同就診的母親無奈表示，兒子因為頭皮搔癢難耐，經常抓到破皮流血，家中床單上留有斑斑血跡，地板上滿是掉落的頭皮屑，就連客廳的白色沙發也沾染血漬。

母親崩潰直呼沒辦法將血跡清洗乾淨，甚至一度懷疑兒子身上是否有寄生蟲或跳蚤，才會將頭皮抓成這樣。原本以為是兒子衛生習慣不佳，洗澡時間太短導致清潔不徹底。

陳柏臣醫師經過詳細檢查後發現，男大生本身患有脂漏性皮膚炎，這是導致頭皮問題的主要原因。然而這次的發作並非單純的季節性問題，病況異常嚴重。深入追查後，醫師發現問題的關鍵竟出在母親身上。

原來這位母親本身有潔癖，為了徹底清洗沾染血漬的床單與枕頭套，她使用了強效漂白水及其他強力清潔劑反覆刷洗。這些化學藥劑殘留在寢具上，當男大生躺上去後，皮膚直接接觸到這些刺激性物質，導致皮膚越用越敏感、越過敏，症狀也越來越嚴重，讓原本的脂漏性皮膚炎一發不可收拾。

根據台中榮民總醫院的衛教資訊，脂漏性皮膚炎是一種原因不明的濕疹性皮膚疾病，容易發生在皮脂腺豐富的區域，包括頭皮、鼻側、眉毛、眼皮、耳後以及胸部正中央等部位。其特徵是皮膚發紅並出現黃色調鱗屑，有時會出現黃褐色較厚的結痂，不一定會伴隨搔癢感。此疾病通常發生於嬰兒期及30至60歲的中年人。

這起個案提醒民眾，過度使用清潔劑可能適得其反，尤其是對於皮膚敏感或有皮膚疾病的患者，更應避免接觸刺激性化學物質，以免加重病情。

