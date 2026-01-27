19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘

一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫。圖／翻攝自pexels

一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。

家醫科醫師陳柏臣在電視節目《醫師好辣》中分享這起特殊案例，他指出，母親一開始以為是兒子生活習慣不佳、洗澡草率導致清潔不完全，甚至懷疑是否感染寄生蟲或跳蚤，才會癢到難以忍受。然而經過詳細檢查與問診後，真正的問題卻出乎所有人意料。

陳柏臣說明，這名男大生本身罹患「脂漏性皮膚炎」，導致頭皮紅腫、脫屑，但此次病情明顯比以往嚴重，並非單純的季節性復發。進一步追查生活細節後才發現，關鍵竟與母親的清潔方式有關。原來母親因無法忍受床單、枕頭套上反覆出現血漬，長期使用高濃度漂白水與強效清潔劑清洗寢具。

這些刺激性化學物質即使清洗後仍殘留在布料上，當男大生長時間接觸頭皮與皮膚，反而造成刺激與過敏反應，使原本的脂漏性皮膚炎持續惡化，形成「越洗越糟」的惡性循環。

脂漏性皮膚炎是什麼

脂漏性皮膚炎是一種常見但容易反覆發作的濕疹性皮膚疾病，常出現在頭皮、鼻翼兩側、眉毛、眼皮、耳後及胸口等皮脂腺旺盛部位。症狀包括皮膚泛紅、出現黃色或油膩鱗屑，有時會結痂或略顯濕潤，搔癢感則因人而異。

常見罹患人群

根據台中榮民總醫院的衛教資料，單純頭皮屑僅是脫屑、不伴隨紅腫；脂漏則是皮膚偏油但沒有發炎；而脂漏性皮膚炎則同時出現發紅與鱗屑。此疾病多見於嬰兒期以及30至60歲族群，也較常出現在免疫力較差、長期住院或有神經系統疾病的患者身上。在診斷方面，多數情況下皮膚科醫師可依臨床表現判斷，通常不需要進行血液或過敏檢查，僅在症狀與乾癬、慢性濕疹或接觸性皮膚炎難以區分時，才會考慮切片或進一步檢驗。

脂漏性皮膚炎治療方法

治療上，醫師多採局部用藥，例如低劑量類固醇藥膏、含硫磺或焦油成分的製劑。頭皮照護則建議使用藥用洗髮精，搓出泡沫後停留數分鐘再沖洗，每週使用2至3次即可，必要時可增加頻率。若效果不佳，也可改用含硫化硒或其他成分的洗髮產品。

醫師強調，脂漏性皮膚炎整體預後良好，但容易反覆發作，需長期、溫和地照護皮膚，同時避免過度清潔或使用刺激性清潔劑，否則反而可能讓症狀雪上加霜。



