19歲男性侵國小女童！「太大進不去」沒得逞…判決逆轉緩刑免關

記者吳泊萱／台中報導

19歲男子性侵12歲女童，因「放不進去」沒得逞，獲判緩刑免關。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

南投一名19歲陳姓男子透過社群軟體認識一名12歲國小女童，進而成為男女朋友，但陳男明知女童不願意發生關係，卻想霸王硬上弓，最終因「放不進去」沒得逞，事後女童家長怒告陳男性侵。法院一審判陳男3年10月徒刑，陳男不服上訴，並賠償女童家屬40萬元，雙方達成調解，最終二審改判2年徒刑、緩刑5年。

檢警調查，陳男在2023年4月透過社群軟體Instagram認識就讀小學五年級的12歲女童，雙方成為男女朋友。同年6月，陳男在女童雲林住家，對女童伸狼爪猥褻；同年7月，陳男前往女童位於南投的阿嬤家找她，在女童明確表達不願意情況下，以體型優勢打算硬上，但最終因「放不進去」沒得逞。事後女童父親得知狀況後，怒告陳男性侵。

廣告 廣告

一審法官認為，案發時陳男為19歲，無前科，且與女童是情侶關係，考量陳男犯罪情狀後，依刑法酌量減輕其刑，判刑3年10月。陳男不服上訴，認為部分猥褻犯罪事實及罪名不實。

二審法官認為，陳男已坦承犯行，且積極與女童家屬達成調解，並已支付40萬元賠償金，女童家屬同意減刑並予以緩刑，考量陳男犯行屬於「未遂階段」，二審改判2年徒刑、緩刑5年；全案可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

彰化啃老逆孫當街毆打失智嬤！「討不到錢」下毒手…畫面曝光惹眾怒

閃電請辭6天！台南前消防局長李明峯驚傳摩鐵內受傷…警消急送醫

死人連署罷綠委被抓包！嘉檢搜索國民黨嘉義市黨部…罪證明確11人交保

維冠救災英雄搞詐騙！消防分隊長吸金千萬遭羈押禁見…台南消防局認了

