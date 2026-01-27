19歲男拒檢逃收29張罰單 扯！已無照被抓10次

25日凌晨12點多，19歲的邱姓男子無照騎車載朋友，因為闖紅燈被警方盯上，他卻不肯臨停受檢。（圖／東森新聞）





25日凌晨12點多，19歲的邱姓男子無照騎車載朋友，因為闖紅燈被警方盯上，他卻不肯臨停受檢，還沿路蛇行，最後警方通報線上警力攔截圍捕，並使出口袋戰術，終於將機車攔下，而他前前後後總計有29項違規，罰單總金額最高達17.7萬元。而且他從16歲開始就被抓無照騎車，如今才19歲，已經被抓10次！

警方：「來呼叫，需要攔截圍捕。」

警車鳴笛狂追在後，騎士卻當作耳邊風。油門催落去，跑給警察追。警方：「他在大車後面，大車後面，大車後面。」

員警立即通報，周邊警力攔截圍捕。最終使出口袋戰術，成功把飆仔攔下。警方：「下來下來下來，下來。」

原本還想鑽車縫，這下無路可逃。兩個人只能鼻子摸一摸，乖乖下車接受盤查。警方：「蹲下，蹲下蹲下，蹲下來啦，跑什麼跑，涉犯公共危險罪，依法把你逮捕，跑什麼跑，啊不是很會跑，趴著。」

25日凌晨12點半，警方在新北市三峽警方巡邏時，發現這一輛機車違規闖紅燈。上前示意要攔查，沒想到邱姓騎士卻不肯臨停受檢，還沿路危險駕駛。從鶯歌中正一路往樹林方向逃逸，多次左轉右轉企圖甩掉員警。總共騎了大約7.8公里，正常行駛要花上22分鐘，他卻只騎5分鐘。警方：「學府，大德。」

19歲的邱姓騎士供稱，當時要跟朋友去中和吃消夜。卻因為無照心虛才會沿路逃，落網後還說跑得很緊張。而他沿路違規，包含闖紅燈18件，逆向行駛4件，危險駕駛1件，未依規定使用方向燈2件，變換車道未依標線標誌3件，無照駕駛1件，總計得收下29張罰單，最高挨罰17萬7000元之外。他還被查出從16歲開始就接連無照騎車，包含這一次，因為無照，被抓了10次，他卻怎麼抓都學不乖，始終無法得到教訓。

