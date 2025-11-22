19歲男歌迷低潮被TWICE治癒 高雄舞團手作一週重現MV扮相

TWICE今在台開唱。（圖／翻攝自TWICE IG）

韓國女團TWICE出道10年首度在台開唱，今（22日）迎來 《TWICE WORLD TOUR <THIS IS FOR> IN KAOHSIUNG》 首場演出，大批ONCE（粉絲名）一早便到場為偶像應援。其中，一對來自新北的雙胞胎陳姓粉絲與友人不畏高雄炎熱天氣，特別換上成員MINA與多賢的代表動物裝前來朝聖，興奮直呼：「很熱，但都是因為愛！」他們透露，一行五位好友原本全都搶票失利，每天起床第一件事就是守在售票網站前，經過連續四天不間斷的努力，終於成功拿到兩日的入場券，得以見到偶像本尊的心願。

家住新北、今年19歲的「肌肉企鵝」分享自己一年半前正值高三，因田徑訓練遇上低潮，偶然點開TWICE上網路節目《Killing Voice》，不僅身心獲得療癒，更因此成為TWICE的粉絲；他也推坑給雙胞胎兄弟「老鷹陳先生」，陳先生因此入坑多賢，兩人都是首次接觸K-pop團體，今年7月成員娜璉在高雄參加啤酒節，是他們第一次參加演唱會，兩兄弟也是當時遇到同樣志同道合的「淡水企鵝王」。

淡水企鵝王（左起）、老鷹陳先生、肌肉企鵝因TWICE成為超級好友。（圖／王奕棋攝）

TWICE首次來台開唱，三人都幸運獲得入場門票，成員彩瑛因罹患血管迷走神經性昏厥，將暫停活動至年底。三人表示看到JYP公告時難過落淚，20歲「淡水企鵝王」說：「畢竟九個人才是TWICE，當然我們也是希望她好好休息，我們明年三月再戰大巨蛋，怕待會哭，已經準備很多衛生紙！」肌肉企鵝也許願盼有機會在安可聽到〈BE AS ONE〉、〈21,29〉代表TWICE與ONCE之間情感的歌曲。

而另一組高雄舞團TERP.SII今特地效仿TWICE〈This is for〉MV扮相，其中有幾位成員為力求真實，特地手織衣服，足足花了一星期多；他們也特地花三周練習〈This is for〉舞蹈，他們各自有代表的TWICE成員，不過僅有22歲的高雄人JINNIY，以及21歲的台中人檸檬搶到票，因TWICE十年首次在台表演，他們表示什麼歌曲都很想聽到。被問到是否會擔心一進場就哭了，JINNIY笑說已經準備好2包衛生紙，「今天滑到她們彩排唱日不落，我整個起雞皮疙瘩。」對於子瑜第一次返鄉表演，跳子瑜擔當的成員雖然沒搶到票，但仍祝福她：「歡迎回家！」

TERP.SII舞團復刻TWICE〈This is for〉MV扮相。（圖／王奕棋攝）

