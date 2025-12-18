19歲男無照又酒駕 撞死婦人遭判3年6個月

被撞婦人送醫搶救，兩個月後還是不治身亡。（圖／東森新聞）





新北三重，一名無照男子載女生去忠孝碼頭喝酒，竟然酒後騎車，撞傷走在路上的婦人。而這名婦人送醫搶救，兩個月後還是不治身亡。一審法官認定無照男子構成酒駕致死罪，判他3年6個月。

婦人走在馬路上，眼前一台機車雙載卻直直衝過來，婦人被撞後，一路滾了好幾圈。而機車上的兩人也都倒地，安全帽滾落五公尺外，除此之外，路邊一整排臨停車，也被撞得東倒西歪，現場一片狼藉，還有散落的啤酒瓶。

事發在新北三重區大同南路上，警方到場卻發現，19歲肇事張姓騎士，不僅酒駕上路，還根本沒有駕照。遭撞的69歲唐姓婦人，身受重傷，右小腿有開放性傷口合併皮膚缺損，左脛腓骨遠端開放性骨折，緊急送醫治療，但兩個月後還是不治身亡。

新北地院國民法官法庭開庭審理，認定肇事的張姓騎士構成酒駕致死罪，更痛批他飲酒後，無視他人生命安全，而且還有多次無照違規紀錄，一審判處他有期徒刑3年6月。

