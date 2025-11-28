19歲男無照開車撞成「立筊」！南投騎士武嶺下山捲車底

19男無照開車撞成「立筊」！南投騎士捲車底 雙載情侶命大保住。(圖／TVBS)

兩起嚴重車禍驚悚上演！一對年輕男女騎車雙載，從南投武嶺下山途中自摔滑入對向車道，撞上休旅車，男騎士慘遭捲入車底，女乘客趴地受傷，所幸意識清楚無生命危險。苗栗19歲王姓男子無照駕車，清晨4點多行經巷口撞上轎車，瞬間側翻成「立筊」，波及4車，駕駛手腰擦傷。兩起事故駕駛皆未酒駕，警方呼籲應考取合法駕照！

19男無照開車撞成「立筊」！南投騎士捲車底 雙載情侶命大保住。(圖／TVBS)

苗栗竹南龍山路一段於28日清晨4點多發生一起嚴重車禍。一名19歲王姓男子無照駕駛自己的車輛外出，與55歲陳姓男子的車輛發生碰撞。事故發生時，王姓男子的白色轎車在巷口與直行的轎車相撞，碰撞後白色轎車滑行進巷子並當場側翻，呈現立筊狀態，還波及路邊停放的兩輛機車和一輛轎車。所幸這位年輕人僅手部和腰部有輕微擦挫傷，雙方駕駛都沒有酒駕情形。

廣告 廣告

年輕男女騎車雙載到武嶺，下山時不明原因自摔，還滑到對向車道。(圖／TVBS)

南投則發生機車雙載逆向撞車事故。事故於27日中午12點半左右發生，一對20多歲的男女騎乘機車從武嶺下山，沿台14線從霧社往埔里方向行駛時，不明原因自摔並滑至對向車道，撞上一輛休旅車。撞擊導致機車幾乎全毀並卡在休旅車車頭，騎士被捲入車底，女性乘客則趴在車後。

19歲王姓男子無照駕駛自己的車輛外出，與55歲陳姓男子的車輛發生碰撞。(圖／警方提供)

警方表示，這起車禍雙方駕駛都沒有酒駕情形。雖然車輛嚴重損毀，騎士更被困在車底，但所幸騎士和乘客意識都清楚，沒有生命危險。這兩起事故都涉及年輕駕駛者，其中苗栗事故的肇事者更是無照駕駛，提醒大家駕駛前必須取得合法駕照，並在行車時保持專注。

更多 TVBS 報導

夜衝武嶺19歲女大生疲勞駕駛！失控墜5米深邊坡 傷重不治

相約回收站！ 和女兒只差1百公尺… 8旬婦遭左轉水泥車撞亡

苗栗紅牌重機「闖紅燈」慘遭賓士撞飛 男騎士腦震盪全身傷

慢車道2機車擦撞！ 1騎士彈飛快車道被壓車底命危送醫

