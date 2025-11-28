19歲男無照開車撞成「立筊」！南投騎士武嶺下山捲車底
兩起嚴重車禍驚悚上演！一對年輕男女騎車雙載，從南投武嶺下山途中自摔滑入對向車道，撞上休旅車，男騎士慘遭捲入車底，女乘客趴地受傷，所幸意識清楚無生命危險。苗栗19歲王姓男子無照駕車，清晨4點多行經巷口撞上轎車，瞬間側翻成「立筊」，波及4車，駕駛手腰擦傷。兩起事故駕駛皆未酒駕，警方呼籲應考取合法駕照！
苗栗竹南龍山路一段於28日清晨4點多發生一起嚴重車禍。一名19歲王姓男子無照駕駛自己的車輛外出，與55歲陳姓男子的車輛發生碰撞。事故發生時，王姓男子的白色轎車在巷口與直行的轎車相撞，碰撞後白色轎車滑行進巷子並當場側翻，呈現立筊狀態，還波及路邊停放的兩輛機車和一輛轎車。所幸這位年輕人僅手部和腰部有輕微擦挫傷，雙方駕駛都沒有酒駕情形。
南投則發生機車雙載逆向撞車事故。事故於27日中午12點半左右發生，一對20多歲的男女騎乘機車從武嶺下山，沿台14線從霧社往埔里方向行駛時，不明原因自摔並滑至對向車道，撞上一輛休旅車。撞擊導致機車幾乎全毀並卡在休旅車車頭，騎士被捲入車底，女性乘客則趴在車後。
警方表示，這起車禍雙方駕駛都沒有酒駕情形。雖然車輛嚴重損毀，騎士更被困在車底，但所幸騎士和乘客意識都清楚，沒有生命危險。這兩起事故都涉及年輕駕駛者，其中苗栗事故的肇事者更是無照駕駛，提醒大家駕駛前必須取得合法駕照，並在行車時保持專注。
更多 TVBS 報導
夜衝武嶺19歲女大生疲勞駕駛！失控墜5米深邊坡 傷重不治
相約回收站！ 和女兒只差1百公尺… 8旬婦遭左轉水泥車撞亡
苗栗紅牌重機「闖紅燈」慘遭賓士撞飛 男騎士腦震盪全身傷
慢車道2機車擦撞！ 1騎士彈飛快車道被壓車底命危送醫
其他人也在看
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 1 天前
Euro NCAP公布23款新車測試結果，多款台灣期待新車都拿5顆星
Euro NCAP近日公布年度規模最大的安全測試結果，共計23款新車接受評估，涵蓋豪華雙門車、中大型電動SUV、跨界休旅以及MPV等多元級距。其中，有多款車已在台灣販售，或已確定將在未來導入，包括Tesla Model Y、Mercedes-Benz CLE Coupé、Toyota bZ4X、Subaru Solterra、Audi A3，以及備受期待的 Volvo EX90。當中超過半數都獲得5顆星評價，CLE Coupé尤為亮眼。地球黃金線 ・ 1 天前
先漲價再油電同價！免台幣150萬的Mercedes-Benz賓士Electric CLA美國細節公布
先漲價再油電同價！免台幣150萬的Mercedes-Benz賓士Electric CLA美國細節公布SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
馬斯克向汽車行業推銷自豪的FSD技術，沒想到根本沒有品牌想要…
馬斯克向汽車行業推銷自豪的FSD技術，沒想到根本沒有品牌想要…SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
休旅車「正要倒車」遭轎車直撞輕傷 駕駛涉嫌肇逃
彰化縣 / 綜合報導 彰化縣員林市的育英路上，昨(26)日發生一起車禍意外，當時一輛黃色休旅車正準備倒車離開，沒想到卻遭到後方衝出的轎車直接撞上，車尾被撞爛，還破了一個洞，所幸車主沒有生命危險，而肇事駕駛事後竟然逃離現場，目前警方已經鎖定身份，將通知他到案說明。一輛黃色休旅車橫在馬路上，正準備倒車往前開，沒想到下一秒，後方突然衝出一輛車，直接撞上休旅車的車尾，連停在一旁的車輛都慘遭波及，畫面怵目驚心，肇事車輛的保險桿及車牌受到巨大撞擊力道衝擊斷裂，就這樣孤伶伶地躺在地上，因為釀禍的龔姓駕駛，事後竟然開著車逃離現場。這起車禍發生在昨日晚上10點多，彰化員林市的育英路上，挨撞的黃車駕駛人已經送往醫院治療，彰化縣消防局員林分隊救護人員說：「患者他是意識清楚，生命徵象穩定，他表示他脖子有一些疼痛，我們救護人員予以頸椎固定。」彰化縣交通警察隊員林分隊長余政忠說：「該不明車輛肇事後逃逸，目前警方已鎖定車主，並通知到案說明。」被撞的黃色休旅車車尾被撞爛，車殼也完全裂開，還破了一個洞，這一撞也讓車主身體受傷之餘心也跟著痛，因為根據了解，這是他才剛買來的中古車，雖然車齡10年但要價破百萬，沒想到卻被人暴衝撞壞，至於肇事男子警方已經鎖定身分，詳細的事發原因與肇責，警方還要調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
Ford BlueCruise將導入Kuga與Puma！歐洲實現「鬆開手自駕輔助」挑戰特斯拉
Ford正在大幅擴張旗下的BlueCruise免手自駕輔助系統，將這項過去多半僅見於高階車款的技術，放進更平價、更大眾化的SUV與皮卡之中。最新消息指出，BlueCruise將導入Puma、Puma Gen-E、Kuga與Ranger PHEV，預計自2026年春季起在歐洲正式上路，直接挑戰特斯拉在自駕輔助領域的領先地位。地球黃金線 ・ 10 小時前
【Andy老爹試駕】汽油/油電 神車怎麼選? 國產最熱賣 小改款Corolla Cross / Coroll Altis GR SPORT
【Andy老爹試駕】汽油/油電 神車怎麼選? 國產最熱賣 小改款Corolla Cross / Coroll Altis GR SPORTSiCAR愛車酷 ・ 14 小時前
Ford Territory 1.5T 渦輪版曝光：保發中心揭 99.9 萬關鍵價格，油電 vs 渦輪怎麼選？
Ford Territory 1.5T 渦輪版曝光：保發中心揭 99.9 萬關鍵價格，油電 vs 渦輪怎麼選？SiCAR愛車酷 ・ 13 小時前
Alfa Romeo Giulia 車系創德國《SPORT AUTO AWARD》歷史新紀錄
義大利經典汽車品牌 Alfa Romeo 再度於德國專業汽車雜誌《SPORT AUTO AWARD》讀者票選中奪下亮眼成績。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前
更強悍、更戶外的電動冒險休旅 Kia EV5 Weekender亮相
Kia於中國廣州車展上發表全新的EV5 Weekender概念車，這款作品不僅僅是視覺上的越野風格延伸，更像是已具備量產潛力的戶外生活化版本。EV5作為Kia全球電動車戰略的重要車型之一，一直以都會休旅身份現身，而Weekender概念則讓它展現完全不同的個性，主打熱愛戶外、露營、自然探索的族群。值得注意的是，EV5 Weekender是繼EV9、PV5與Tasman之後，成為Kia第四款掛上Weekender名號的車款，象徵Weekender系列逐漸形成品牌內一種新的「戶外取向產品線」。隨著消費者對生活風格車款需求提高，這款概念車極有可能率先跨入量產，成為EV5家族中定位更獨特的一員。Kia於中國廣州車展上發表全新的EV5 Weekender概念車，像是已具備量產潛力的戶外生活化版本。從外型來看，EV5 Weekender的越野風格非常鮮明，甚至比許多市售跨界車還更具冒險風味。概念車採用升高的懸吊系統，搭配大尺寸越野胎，使輪拱與車身比例更接近真正越野SUV。車身則以霧面米色塗裝為基底，搭配Weekender系列象徵性的萊姆綠細節點綴，視覺效果醒目又充滿野性。 更寬的輪拱套件、厚實的側Carture 車勢文化 ・ 1 天前
高效豪旅 Audi Q5 TFSI quattro 150 kW S line運動版
接續在Sportback跑旅版本之後，Audi Taiwan再度提供SUV版本的新世代Q5試駕車，相同的動力配置與底盤設定，正好讓我們有機會充分感受兩種車型在日常使用與駕馭感受上到底有何差異……車訊網 ・ 1 天前
Hyundai Crater Concept 美式探險越野魂大爆發
在AutoMobility LA 2025，Hyundai Motor America帶來全球首演的Crater Concept，不僅是一款新世代越野概念SUV，更像是Hyundai對未來「冒險生活載具」的詮釋。這款由加州Irvine的Hyundai America Technical Center打造的作品，在外型、內裝、越野機能等層面展現前所未有的探索性。車訊網 ・ 1 天前
拍賣市場準備瘋了 BMW「蝙蝠車」破天荒釋出
在M3、M1成為街頭傳奇之前，BMW的賽車故事其實從1972年的寒冬就已經悄悄展開。那一年，底盤編號E9/R1的3.0 CSL原型車正式誕生，成為BMW Motorsport GmbH的首款研發車型，也等於是BMW賽車血統的零號起點。如今，英國收藏家 Dylan Miles竟然首度公開出售這輛傳奇，更讓全球車迷瞬間沸騰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
員林撞完溪湖撞! 誇張駕駛酒駕一夜兩撞都肇逃
中部中心 / 李文華 彰化報導彰化員林市區26日晚間，發生一起肇逃車禍，一輛休旅車在路邊猛撞兩車後肇事逃逸，車牌遺留在肇事現場，沒想到，闖禍駕駛一路往溪湖方向開，又撞上另一名機車騎士也肇逃，警方通知肇事駕駛到案說明，經酒測超標涉嫌酒駕，被依公共危險及傷害罪函送法辦。肇事酒駕駕駛員林撞完後 在溪湖又撞上一名義交後肇逃 警方通知到案說明 依法送辦。（圖／翻攝畫面）黃色轎車在路旁倒車，才正準備起步，後方一輛休旅車砰的一聲撞過來，撞擊力道之強大，肇事車輛保險桿連帶車牌也噴飛。影片另外視角曝光，休旅車猛撞轎車又推撞另外一輛車，波及兩車後，竟然肇事逃逸。救護車緊急到場，因為車禍還造成一名駕駛頸椎不適送醫，車禍發生在26日晚間10點多彰化員林，巨大撞擊聲響，鄰居都出來查看肇事駕駛闖禍後 車牌保險桿還留在原地 接著逃往溪湖後又撞人肇逃。（圖／翻攝畫面）撞車後落跑，駕駛把車開到哪裡呢？原來他一路往彰化溪湖的方向開去，就在溪湖交流道旁，又撞上一名50歲的機車騎士，造成騎士手腳擦挫傷，救護車將傷者送醫觀察，駕駛從晚間10點28分，在員林撞完兩車後，接著又在溪湖肇事，時間已經到11點10分，員林撞完溪湖又撞他都肇逃，警方通知車主到案，對他實施酒測。駕駛酒駕上路，撞了兩輛轎車一部機車，還造成兩人受傷送醫，接下來，將面臨法律責任，替酒駕行為付出代價。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！原文出處：離譜駕駛接連闖禍一夜兩肇逃 酒駕遭法辦 更多民視新聞報導竹北轎車酒駕逆向衝撞電桿 駕駛臉濺血酒測值0.87婦倒車掉進金山磺港漁港 疑不熟路況送醫不治彰化一車撞兩車釀一傷 駕駛涉肇逃 警循線追查民視影音 ・ 1 天前
布萊德彼特助陣！Mercedes-AMG.EA 平台 GT 4-Door Coupe 預告亮相！
Mercedes-AMG 正式歡迎地表最帥好萊塢巨星小布 (Brad Pitt) 加入「The World's Fastest Family 地表最速家族」。憑藉其在好萊塢強檔電影《F1® THE MOVIE》中的激戰場景，以及無可取代的銀幕魅力，Brad Pitt 將雄心、性能與突破的精神完美融合─這些特質正深植於 Mercedes-AMG 的品牌 DNA 之中。他對極致駕馭的熱情，使他成為 AMG 邁入全新性能領域的最佳品牌代表。小布也將成為全新 Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 的全球代言人，一台專為「激情而造」性能猛獸，並將在 2026 年全球正式發表。精彩內容點擊下方連結立即觀看2GameSome ・ 1 天前
啟動輔助駕駛「雙手離開方向盤」後果很嚴重？交通部今曬罰則
即時中心／高睿鴻報導現代社會越來越依賴科技，就連汽車駕駛都能使用「輔助駕駛系統（ADAS）」，該系統也已成為許多新車的標準配備。然而，交通部今（27）憂心忡忡地表示，雖然輔駕系統提供的車道維持、盲點偵測、主動煞停等功能，確實可減少駕駛負擔；但部分駕駛人對輔駕功能的認知，仍然明顯不足、或是過度依賴，而有容易分心鬆懈之傾向，恐易造成交通事故。民視 ・ 1 天前
Porsche下一階段性能混合動力技術曝光！採用全新軸向磁通馬達
Porsche正為旗下性能混合動力車型鋪陳重大技術升級，隨著軸向磁通馬達(axial flux motor)技術在超跑品牌之間迅速擴散，Porsche也在近期提交給世界智慧財產權組織(WIPO)的專利文件中揭露，正在開發一套以超薄高效電動馬達結合燃油引擎的全新混合動力總成，未來將有可能用於911、GT車系乃至傳聞中的超級旗艦車款。地球黃金線 ・ 1 天前
雲林騎士自撞卡大貨車車底 當場失去生命跡象
中部中心／蔡松霖 雲林報導雲林莿桐鄉台一丁線，26日晚間6點多，發生一起機車騎士自撞大貨車事故，猛烈撞擊，騎士連人帶車卡進車底，受困於貨車及機車之間，被救出已經沒有生命跡象。救護車緊急趕到，看到車禍現場，整輛機車幾乎塞進貨車的後車斗車底，騎士就卡在貨車和機車之間。莿桐鄉台一丁線大美村路段 大貨車停機慢車道閃警示燈 雲林騎士自撞卡大貨車車底 (圖/翻攝畫面)聲源：記者vs.貨車司機：「（你車子停在這邊沒有動）對，（他撞上車子）對，我有打警示燈，上面那邊還有一盞燈照亮。」司機說，26日晚間6點多，把車停莿桐鄉台一丁線大美村路段路邊，打雙黃警示燈，隨後就前往巷弄中的農產行；大約停了40分鐘左右，突然聽見碰撞聲。出來查看，騎士已經連人帶車撞進車底。機車龍頭卡外側 車身嵌進車斗底 騎士夾在機車與貨車之間 救出無生命跡象 (圖/民視新聞)圖片註解雲林消防莿桐分隊長鍾為凱：「機車的駕駛卡於後車斗下方，初步評估現場患者已經呈現OHCA狀態，我們消防人員，立即使用電動破壞器材，以及千斤頂施予破壞，順利將患者救出，救出之後，再進一步評估患者，確定為OHCA（到院前無呼吸心跳）。」撞擊力道猛烈，撞得機車龍頭扭曲卡在車側外，其餘車身像嵌進車斗底，40歲的廖姓騎士夾在貨車與機車之間，消防人員花了一番功夫才將人脫困，但早已沒有生命跡象，酒測值為零，詳細肇事原因有待進一步調查。莿桐鄉台一丁線大美村路段 大貨車停機慢車道閃警示燈 雲林騎士自撞卡大貨車車底 (圖/翻攝畫面)原文出處：雲林騎士自撞卡大貨車車底 一度受困！救出已無生命跡象 更多民視新聞報導台北夜衝南投武嶺看日出 女大生疑疲勞駕駛摔邊坡不治國道大貨車失控自撞！ 副駕乘客遭拋飛邊坡慘死自撞護欄摔落邊坡！疑疲勞駕駛釀悲劇 女大生送醫仍不治民視影音 ・ 1 天前
【嘉偉哥最想測的胎壓顯示器！】奢華風槍 vs 平價風槍 風力大PK！這款充氣床墊竟然比較好躺？｜嘉偉哥蝦皮汽車用品實測EP8
現今網路購物非常之發達，只要在家透過網路動動手指就可以買到各式各樣的汽車用品，甚至在購物網站有琳瑯滿目的幾百幾千則好評的熱銷汽車用具，此次GO車誌與嘉偉哥在『蝦皮購物』上隨機選擇了幾樣超高好評的汽車用品，就讓我們一起來看看實測的結果吧！ [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 1 小時前
全新Porsche 911 GT3 Manthey套件顯著提升空力性能，使其跑出更快的紐北單圈
Written by: Bear幾乎沒有其他量產車像Porsche 911 GT3那樣，在賽道日被顧客如此頻繁地駛用。透過全新Manthey套件，Porsche提供超越Weissach套件水準的高性能零件，專為熱愛賽道駕駛的顧客打造。這些包括大幅改良、特別高效的空氣動力學設計，顯著提升下壓力、改良懸吊系統，以及優化煞車，能讓911 GT3在紐柏林北環賽道的圈速跑出6分52.981秒的優秀成績，比前代搭載Manthey套件的911 GT3快了約2.8秒。CarStuff 人車事 ・ 1 天前