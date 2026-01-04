19歲男無照駕車撞死重機騎士 判刑1年10個月賠815萬元

〔記者李立法／屏東報導〕19歲陳姓男子無照駛轎車與劉姓重機騎士發生碰撞，劉男傷重不治，陳男超速49公里，法官認為要為劉男的死亡負起主要肇責，陳男被依無照駕車因過失致人於死罪，判刑1年10個月，陳男及陳男母親、車主等3人還要連帶賠償死者家屬815萬多元。

陳母將未投保強制險的轎車借給無駕照的19歲兒子使用，車主則為黃姓男子，陳男2022年6月間駕駛該部車行經速限50公里的台一線枋山鄉路段時，與在岔路口欲回轉的劉姓重機騎士發生碰撞，導致劉男傷重不治，車禍鑑定報告指陳男當時車速達109公里，超速49公里，是肇事主因，陳男被依過失致死罪送辦後判刑1年10個月確定；死者家屬並向陳男、陳母及黃姓車主提告求償精神撫慰金、撫養費、喪葬費等近2000萬元。

屏東地院認為陳男無照駕車又超速行駛，要為劉男的死亡負起7成責任，依全案情狀，判處陳男、陳母及黃姓車主應連帶賠償死者家屬815萬多元，還可上訴。

