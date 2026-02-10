19歲男燒死刺青店夫妻「確定逃死」 家屬無言

2023年縱火燒死刺青店老闆夫婦的凶嫌確定逃死。（圖／東森新聞）





屏東19歲男子只因刺青沒預約被拒絕，就縱火燒死刺青店老闆夫妻，今天最高法院駁回死者家屬上訴，維持無期徒刑原判，死者家屬失望的說，凶手殺人被捕後，還揚言出獄後要殺害證人和死者全家，這樣的人都能逃死，台灣司法就是這樣。

屏東一間刺青店2023年10月發生惡火，年約30歲的老闆夫妻葬身火窟，如今建築物還在，但人事已非，涉嫌縱火的許姓凶嫌一、二審都被判無期徒刑，家屬無法接受，家屬跟檢方都不服判決提起上訴，但被高等法院駁回。

黃姓死者父親：「只是說又被駁回，當然我們是希望，因為他殺了2個人，應該是要判死刑。」

當時才19歲的凶嫌，點燃汽油彈縱火被監視器錄下，但落網後他自稱有憂鬱症，卻拿不出證明，而他縱火的原因，竟然只是想刺青，因為沒預約被老闆拒絕，2天後他縱火報復奪走2條人命，離譜的是，凶嫌還嗆死者父親，出獄要殺光他們全家，以及殺光作證的警察與證人，家屬才會上訴要求判死，但最後仍事與願違。

黃姓死者父親：「因為台灣的司法就這樣子，還是有點失望啦，小老百姓就是，也沒有什麼話語權啦，我們期待也是司法，給我們一個公平公正的結果嘛，判出來還是一樣的結果，感到無言。」

民事求償部分，一審判決許姓凶嫌要賠黃姓死者雙親1173萬多元，賠償陳姓老闆娘雙親889萬多元，由於凶嫌沒上訴，確定要賠償共2062萬多元；兒子、媳婦慘死火海，凶嫌一審判無期徒刑、褫奪公權終身，二審維持一審原判，家屬不放棄上訴，但最高法院認為判決沒有違背法令，維持原審定讞，對家屬而言，台灣的司法就是這樣。

