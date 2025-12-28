19歲男當兵前打工...遭200kg水晶洞砸死！母痛訴雇主：沒保勞健保

2025年12月27日，新北市五股區發生工安意外，一座200公斤的藝術品水晶洞，搬運過程突倒下，砸死一名19歲搬家工人，現場血跡斑斑。讀者提供



新北市19歲余姓男子準備搬運重達200公斤水晶洞時，不料水晶洞突然傾倒，頭部遭砸中，送醫不治。檢警今（12/28）相驗遺體，余母和2個女兒一起到場，余母傷心地說，兒子只是去打工，沒想到竟會連性命也沒了，痛訴雇主沒有保勞健保，盼還給愛子公道。

事件發生於27日，余男與搬家公司余姓老闆（46歲）、蔡姓同事（26歲）一同到五股區外寮路一處鐵皮屋倉庫，搬運高170公分、寬60公分、重約200公斤的水晶洞藝品，準備載至台北。

未料，余男與蔡男將水晶洞推上貨車升降台時，水晶洞突然倒下，砸中余男頭部以及蔡男右腳，余男當場血流如注，失去生命跡象，送醫不治。事發時，余姓老闆坐在車上。

檢警今對遺體進行相驗，到場的余母悲痛表示，兒子趁著當兵前的空檔打工貼補家用，昨接到電話才知道竟已失去生命跡象，一個孩子就這樣沒了，讓人無法接受。

余母還說，雇主讓孩子從事這麼危險的工作，卻沒有幫他投勞健保，孩子才19歲，不知道投保的重要性，事故是否涉及操作不當，希望檢方能調查清楚，讓她知道孩子到底是怎麼沒有的。

