19歲男網路PO文恐嚇「完成張文遺願」 南投警跨區台中抓人聲押獲准

19歲男子在抖音發表恐嚇言論，聲稱要「完成張文遺願」，引發社會恐慌！南投警方透過網路巡邏發現此威脅訊息後，迅速展開調查並前往台中逮捕嫌犯。根據刑事局統計，事發短短5天內已出現71則模仿犯罪言論，警方已逮捕8人，其中3人因情節嚴重遭羈押。檢警強調將以最嚴謹態度處理每起案件，以維護大眾安全。

台中19歲男子恐嚇「完成張文遺願」 警方迅速逮捕羈押。(圖／TVBS)

這名19歲的羅姓男子是一名已經出社會的木工。南投警方在發現其恐嚇言論後，立即前往台中豐原的工作地點將他逮捕，隨後帶回其位於東勢的住家進行搜索，但並未發現任何危險物品。該男子的抖音貼文中不僅聲稱張文是他的哥哥，還附上了電玩生存遊戲的畫面，進一步引發公眾恐慌。

台中19歲男子恐嚇「完成張文遺願」 警方迅速逮捕羈押。(圖／TVBS)

南投縣警局刑警大隊大隊長蕭榮哲表示，他們在抖音等網路社群中發現了這則網路貼文，內容刻意與日前台北市隨機攻擊事件相互連結，意圖造成社會恐慌。為了預防張文的模仿效應蔓延，警方採取了迅速行動，將羅姓男子逮捕到案。根據刑事局的統計資料，在事發的短短5天內，已累計出現71則模仿犯罪的言論。截至24日中午，警方已逮捕8名涉案人士，其中2人因情節嚴重已被裁定羈押，另有1人正在聲押中。

１９歲男抖音恐嚇「完成張文遺願」 警逮捕羈押。(圖／TVBS)

南投地檢署主任檢察官發言人賴政安指出，檢方在發現台中的羅姓男子發表意欲連續殺人的恐嚇言論後，迅速指揮警方將嫌犯拘提到案，並於前一晚向法院申請羈押獲准。至此，類似案件被羈押的嫌犯已增加到3人。面對年輕人的危險言論，檢警以維護大眾安全為首要任務，採取最嚴謹的態度處理每一起案件，以防止任何可能的危害發生。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

