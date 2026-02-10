19歲男縱火燒死刺青店夫妻 「嗆殺全家」仍逃死定讞

屏東一名19歲男子與刺青店老闆口角後潑汽油縱火燒死夫妻2人，遭逮後仍待度惡劣狠嗆要殺他全家，一、二審均逃死判無期徒刑，上訴最高法院仍遭駁回維持原判。

最高法院。（圖／資料畫面）

回顧此案，2023年10月27日兇嫌許濸雄19歲時因要刺青未預約就上門，遭刺青店老闆黃男子拒絕後心生不滿，竟於2天后凌晨到刺青店潑汽油縱火，黃男與妻子受困火場內被被消防人員救出緊急送醫仍不治雙雙死亡，許男事後遭警方逮捕後仍相當囂張，甚至嗆要「殺他全家，警察也殺掉」，檢方後依殺人等罪起訴。

一審屏東地院國民法官法庭審理，認定許男毫無悔意有佯裝精神障礙欺騙精神鑑定或博取國民法官同情求減刑狀況，審酌其犯案時年僅19歲，服刑矯治後仍有賦歸社會可能，判處無期徒刑並褫奪公權終身，二審仍維持無期判決，家屬再上訴請求法官判處死刑，近日最高法院維持原判全案定讞。

死者黃男父親悲痛表示對宣判結果非常失望與無力，他痛批許男兇殘地殺害2人理應判死刑，但最後還是逃死，無奈地說「台灣的司法就是這樣，小老百姓也沒有話語權怎麼判還是那樣的結果」。

