19歲男闖動物園獅舍！落地遭母獅猛撲咬死

▲巴西一名19歲男子越過約6公尺的圍牆、護欄，爬樹進入動物園的獅子園區，遭一頭母獅活活咬死。（圖／翻攝自Ｘ）

[NOWnews今日新聞] 巴西一名19歲男子翻牆闖入動物園，攀爬樹木跳進獅子園區，一頭母獅發現有人入侵飛奔過去，男子被撲咬當場死亡，恐怖瞬間全被目擊民眾拍下，在社群上引發瘋傳。

據CNN巴西等外媒報導，巴西一名19歲男子上月30日闖入若昂佩索阿市（João Pessoa）的阿魯達卡馬拉公園（Parque Arruda Câmara），翻過20英尺（約6公尺）的圍牆，並突破安全圍欄、攀爬樹木往下移動，直接進入距離地面約8公尺的獅子園區內，一頭母獅發現有人入侵後，迅速飛奔過去，待男子落地後立刻上前把他撲倒在地瘋狂撕咬。

恐怖畫面被目擊民眾拍下並急忙報警，但動物園人員和當地警消趕到獅子園區時，男子已經被活活咬死。該名19歲男子被證實，此前在青少年時其已經被警方逮捕10次，事發前兩天才剛從獄中獲釋，疑似患有精神疾病才會闖入獅園。

園方在事發後立即關閉園區並啟動所有安全協議，配合帕拉伊巴州法醫科學研究所（IPC）進行調查。園方也澄清母獅萊昂娜不會被安樂死，「萊昂娜目前狀況良好，將持續接受一切必要照護。事發後她立即接受技術團隊評估，因承受高度壓力而持續受到觀察監控」，強調萊昂娜身體健康，且事發後未再表現出攻擊性行為。但動物園將持續關閉至調查及官方程序完成，優先確保遊客、員工及動物安全。

