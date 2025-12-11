19歲當媽！李千娜罕曬一家五口全家福 甜喊：謝謝你們在

出道18年的李千娜，完成首場大型個唱「入戲」後，罕見公開一家五口合照，畫面溫馨。（圖／翻攝自李千娜IG）





李千娜出道18年，日前在台北國際會議中心舉行首場大型個人演唱會「入戲」，在舞台上以戲曲中「生、旦、淨、丑」四種角色回顧自己的成長與轉變，演出結束後，她更在社群罕見曬出一家五口的全家福。照片中有老公黃尚禾、長子、女兒顧穎以及最小的兒子，全家人穿著黑色T恤，同框畫面溫馨又有默契，她在貼文中深情寫下：「謝謝你們在，我愛你們呀～」，讓粉絲看了直呼「幸福爆棚」。

這場對她而言意義重大的演唱會，串起她從歌手、演員到母親、妻子多重身分的生命歷程。她在臉書分享多張台前幕後花絮，並寫道：「所有的美好，都是有了光影才燦爛的，謝謝走進我生命中的每一道光，才讓我在影子裡能更堅強。」此外，最讓觀眾感動的橋段，是21歲的女兒顧穎首度登台，與她對唱《打勾勾》。母女倆在歌曲中互視、眼眶泛淚，成為全場最動人的時刻之一。

李千娜19歲時就步入第一段婚姻，育有一子一女，但婚姻僅維持約4年便畫下句點，隨後進入演藝圈。2023年，她與演員黃尚禾結婚，隔年迎來兩人的兒子，正式成為一家五口。這次全家同框現身，也被粉絲形容是她出道以來「最珍貴、最打動人心的畫面之一」。



