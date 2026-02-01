19歲網紅凍死喜馬拉雅山 忠犬零下10度守屍！不吃不喝長達4天

19歲網紅少年在喜馬拉雅山凍死，他養的比特犬守候4天不吃不喝，直到獲救。翻攝自X



印度喜馬拉雅山區日前發生令人遺憾的凍死意外。一名19歲少年帶著14歲表弟、1歲半的比特犬Sherru登山，未料知識及裝備不足，在暴風雪中被活活凍死。Sherru苦守主人身邊4天，即使氣溫降至零下10度也不離不棄，直到被搜救人員尋獲。

根據《獨立報》報導，19歲少年拉納（Viksit Rana）是一名部落客，時常在社群分享登山影像，今年1月下旬，他帶著14歲表弟庫馬爾（Piyush Kumar）與愛犬Sherru前往巴爾馬尼神廟。

這個地區以極端低溫、暴雪及雪崩聞名，兩人備妥睡袋、雙人帳篷、乾糧等裝備，打算好好記錄這趟冒險旅程，卻疑似因為突如其來的暴風雪，強度比他們預期的更強，導致兩人失溫罹難。

搜救人員花了4天抵達現場，確定拉納與庫馬爾已經身亡，而陪同的比特犬Sherru仍守在兩人身邊，即使4天不吃不喝、飢寒交迫，還是擺出護主姿態發出低吼，讓人見到犬兒的忠心與毅力。搜救人員費了好一番功夫才安撫成功，將牠救回。

