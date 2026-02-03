19歲網紅登喜馬拉雅山慘凍死！比特犬零下10度展忠心...不吃不喝守屍4天

19歲網紅登喜馬拉雅山慘凍死，愛犬忠心守在一旁引起熱議。圖／翻攝自X

印度北部近日迎極寒天氣，一名19歲網紅拉納（Viksit Rana）帶著14歲表弟庫馬爾（Piyush Kumar）與愛犬Sherru登喜馬拉雅山時遇上強烈暴風雪，不幸受困身亡。搜救隊4天後發現兩人遺體，驚見一隻比特犬竟不離不棄守在主人身邊，畫面曝光後掀起熱議。

根據《獨立報》報導，拉納時常在社群媒體上分享登山生活，1月下旬，他準備好帳篷、睡袋、糧食，以及其他登山裝備後，告知家人自己將帶著表弟庫馬爾與愛犬Sherru，前往巴爾馬尼神廟（Bharmani Temple）。

然而計畫卻趕不上變化，兩人上山後馬上碰上強烈暴風雪，氣溫如溜滑梯般驟降到零下10度，最終於22日與外界失去聯繫。當局得知消息後立即組成了搜救隊，經歷4天的搜救，在山下約100公尺處發現遺體，兩人當時被厚厚積雪覆蓋，已明顯死亡。

令人震驚的是，搜救隊抵達時，竟發現遺體旁蜷縮著一隻比特犬。搜救人員透露，當時嘗試靠近遺體時，比特犬一度發出低吼準備攻擊，疑似想保護主人不被外人侵襲，所幸經一番安撫後，比特犬乖乖退到一旁，一行人才順利將兩名死者救出。

報導指出，這隻名為Sherru的比特犬在零下10度的環境下，死守在主人身邊長達4天，期間完全沒有進食。目前Sherru已經平安回到家人身邊。

畫面曝光後掀起網友熱議，紛紛讚許比特犬的忠心，不過也有人批評，近日天氣不穩，該地區也經常發生暴風雪、雪崩，且網紅明顯準備不足，貿然挑戰難度較高的喜馬拉雅山不僅容易送命，還會浪費社會資源。



