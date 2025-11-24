19歲舉重好手「夜衝武嶺」墜溪亡 母認屍悲痛泣不成聲 相驗結果曝

記者潘靚緯／台中報導

台北鄭姓女大生(右1)是舉重好手，跟學姐相約夜衝武嶺看日出，返程時不慎自撞護欄墜溪死亡。(圖／翻攝自臉書)

就讀台北某大學的19歲鄭姓女大生，昨(23)日凌晨12點與學姐分騎兩部機車，從北部南下「夜衝武嶺」看日出，僅短暫停留又再度騎車北返，行經台中霧峰的產業道路時，疑似因疲勞駕駛，先自撞護欄後摔落邊坡，掉進北坑溪，經搶救仍因傷重不治。台中地檢署檢察官今(24)日下午會同法醫相驗，認為死因是創傷性休克死亡，家屬對死因無意見，鄭母陪同相驗時，情緒十分激動，數度悲痛到泣不成聲。

鄭姓女大生的母親接到噩耗趕到台中，配合檢方相驗程序時，悲傷到數度泣不成聲。（圖／翻攝畫面）

警方調查，19歲鄭姓女大生跟學姐分騎2部機車，從台北夜衝武嶺看日出，看完日出後返程，沿著台中市霧峰區北坑產業道路行駛，疑疲勞駕駛加上不熟路況，不慎自撞護欄後，連人帶車摔落好幾公尺深的邊坡，墜入北坑溪中，學姐發現她墜溪時，第一時間緊急報警求助，仍因傷重不治。

由於案發時兩人已熬夜、連續騎車超過10小時，疑似因疲勞駕駛釀成車禍，警方針對兩人做酒測，酒測值為零。全案警方報請台中地檢署相驗，法醫相驗後認為死因是創傷性休克死亡，家屬對死因無意見。鄭女母親接獲噩耗後趕赴台中，協助檢方相驗程序，在確認遺體後，雙手摀住臉，忍不住悲傷放聲大哭。

據了解，鄭姓女大生是舉重選手，國三時代表校方參加110度全中運舉重女子組81公斤級，勇奪第三名，高一時也在全中運獲得第六名，114年度在全大運也闖進決賽，實力相當堅強，鄭女國中時留著俐落短髮，手握著獎牌、面帶微笑與教練合影紀念，還高舉校方旗幟，喜悅全寫在臉上，卻不幸遭逢意外，令家屬難以承受。

19歲鄭姓女大生曾在110年全中運81公斤組勇奪第三名。(圖／翻攝自臉書)

