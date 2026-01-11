19歲車禍摘脾臟撿回一命！爸媽一句「怎麼嫁人」傷透她：困在病房出不來

生活中心／綜合報導

一名年輕女子因遭遇嚴重車禍，導致脾臟全切、胰臟半切。（示意圖／PIXABAY）

一名女網友在社群平台「Dcard」發文吐露心聲，表示去年19歲時遭遇嚴重車禍，導致脾臟全切、胰臟半切。然而，術後最令她痛苦的並非身體創傷，而是父母竟脫口而出「妳這樣怎麼嫁人」。這句話成為她心中揮之不去的陰影，讓她自卑到不敢談戀愛，貼文曝光後引發大批網友心疼與聲援。

該名女子在貼文中回憶，車禍發生於去年6月，當時年僅19歲的她經歷了胰臟半切除與脾臟全切除的大手術，身體承受巨大痛楚。但在甦醒後，來自父母的言語衝擊卻比肉體疼痛更為劇烈。父母見到重傷的女兒，第一時間並非慶幸她劫後餘生，而是憂心地感嘆：「妳這樣怎麼嫁人？」「妳才19歲，以後怎麼辦？」。原PO表示，這些話語或許出自父母的擔憂與善意，但聽在耳裡卻格外刺耳。

原PO坦言，正因為是最親密的人所說，這句話殺傷力倍增，讓她徹底喪失自信，不再相信會有人愛上這樣的自己。她形容自己彷彿「留在了那個充滿消毒水味的病房裡」，遲遲無法走出陰霾。因為這道傷疤，她不敢接受別人的關心，也不敢踏入感情，深怕若遭遇分手，自己會不由自主地歸咎於身上的缺陷，甚至絕望寫下：「你能選擇要不要和這個人交往，而我卻只能選擇和它（疤痕）共生。」

這篇充滿自卑與無助的文章曝光後，迅速引發網友熱議與心疼，眾人紛紛留言送暖。不少網友直言「父母觀念太糟糕，外表難道比命重要嗎？」「如果男生因為肚子有疤就嫌棄，那不要也罷」。也有同樣經歷過脾臟切除手術的過來人分享，自己身上也有同樣的疤痕，但依然結婚過得幸福，鼓勵原PO「活下來才是最重要的，要相信自己值得被愛」，希望她能早日走出心理創傷。

