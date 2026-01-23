19歲遭前男友外流「18分鐘性愛片」牟利 名媛芭莉絲希爾頓力挺修法：那不是醜聞是虐待

「話題名媛」芭莉絲希爾頓週四（22日）重返國會山，再次以自己的親身經歷倡導司法改革。（翻攝自IG@parishilton）

「話題名媛」芭莉絲希爾頓（Paris Hilton）是希爾頓酒店集團繼承人、身價超過20億美元，她週四（22日）重返國會山，再次以自己的親身經歷倡導司法改革，直言19歲那年一段未經同意的私密視頻被公之於眾，「人們稱之為醜聞。但那不是醜聞。那是虐待」，而希爾頓的丈夫卡特雷姆也到場支持。

綜合外媒體報導，現年44歲的名媛芭莉絲希爾頓22日與眾議員一同在國會山聲援《打擊偽造淫穢圖像與非自願編輯法案》 （Defiance Act），坦言「回到國會大廈，我感到一種全新的力量」。據了解，該法案修正內容為，允許受害者起訴那些未經同意、用人工智能真人深偽（Deepfake）製作色情影像的背後創作者與傳播者。

希爾頓直言，當年一段關於我的私密視頻，在未經同意的情況下被分享給了全世界，「人們稱其為醜聞。事實並非如此。這是虐待。當時沒有法律來保護我」，批評互聯網仍然是新事物，但隨之而來的殘暴也是新事物，希爾頓一邊點名罵人，並回憶起自己曾是許多笑話的笑柄，「他們出賣了我的痛苦來換取點擊量，然後他們告訴我閉嘴」，痛批「這些人並不認為我是一個被剝削的年輕女性。他們沒有看到我所經歷的恐懼、恥辱或屈辱。沒有人問我失去了什麼」。

希爾頓表示，當她以為這漫長20年來外流痛苦將過去時，但隨著人工智能的興起，再度讓她親身了解到她與事實相差甚遠，「現在只需要一台電腦和一個陌生人的想像力。深度假貨色情已經成為一種流行病」，嘲諷多虧了人工智能，再度讓她成為10萬張深度偽造圖像的受害者，直言每次出現新的照片，那種可怕的感覺就會再次襲來，認為「再多的錢，再多的律師，也無法阻止這一切，也無法保護我免受更多傷害」，直言這是最新型的大規模性侵犯，受害者包含你的女兒、你的姊妹以及你的朋友與鄰居。

回顧整起事件，當年僅19歲的希爾頓，2001年遭大13歲的前男友瑞克所羅門背叛，將2人長達18分鐘私密的性愛外流，事後還與A片公司合作，推出45分鐘版本的光碟《夜訪派瑞絲》，狠狠重擊芭莉絲希爾頓人生。

