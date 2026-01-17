19歲騎士山路驚魂！ 台24線自撞護欄墜9米深坡奇蹟生還

19歲男騎車直撞護欄墜9米深坡，警消驚險救援奇蹟生還。（圖 ／翻攝畫面）

屏東縣三地門鄉台24線日前發生一起驚險交通事故，1名年僅19歲的李姓男子騎乘機車，從三地門鄉往霧台鄉方向上山途中，行經台24線約30公里處時，疑似因不明原因突然失控，自撞路側護欄，導致人車一同墜落約9公尺深的山坡，場面相當驚險，所幸經警消全力搶救後，李男奇蹟生僅受輕傷。

里港警分局指出，事故發生於1月16日下午4時18分，警方接獲民眾通報，指稱三地門鄉台24線30K處發生交通事故，有機車騎士墜落山坡。警方與消防人員隨即趕赴現場，並同步進行交通管制與現場安全維護。

廣告 廣告

警消到場後發現，李姓男子與機車已跌落山坡下方，地勢陡峭、救援困難，救難人員利用繩索等設備展開搶救行動，歷經1個多小時的努力，終於在下午5時30分左右成功將李男救起，經初步檢視，李男僅手腳有擦挫傷，意識清楚，生命徵象穩定，酒測結果也未發現有飲酒情形，隨後立即送往醫院治療。

警方初步了解，李男當時為單獨騎乘機車上山，事故並未波及其他用路人，詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。里港警分局已依規定成案處理，後續將調閱相關資料，以確認事故發生的真正原因。

警方也再次呼籲，山區道路彎多坡陡、視線不佳，用路人行經時務必放慢車速，隨時注意前方路況，切勿超速或分心駕駛，並遵守交通標誌與速限規定，以確保自身與他人的行車安全，避免類似驚險事故再次發生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

漲！肯德基蛋撻改版變「超極酥」 買一盒貴10元網罵翻

替妹妹出錢十年換來一聲「我買房了」 姊姊沉默了

肯德基蛋撻停售「挨轟行銷騙局」！專家嘆：信任成本被放到火上烤