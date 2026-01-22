19禁女團成員抱怨「被公司要求看謎片」 學搖屁股姿勢

由神話Eric培訓的女團「Stellar」2011年出道，原本走甜美風格，但2013年Eric合約到期離開公司後，「Stellar」也走向大改，甚至在〈Marionette〉MV中表演「開陰舞」、滴牛奶等暗示性橋段，被稱為「19禁女團」，2018年宣布解散。近日成員們上網路節目，坦言過去曾被公司要求看A片，好讓舞蹈跳得更好，讓人感覺很可悲。

曾是FIESTAR大陸籍成員的曹璐近日常在網路節目中訪問韓國藝人，上月請到19禁女團「Stellar」的隊長佳英、成員田律，談到過去拍過掀起話題的19禁MV，佳英表示當時確實引起不少注意，但因為MV是19禁的，去打歌舞台節目時，由於19禁內容點閱無法被記入MV分數，所以得到零分，最高成績只到「一位候補」。

廣告 廣告

「Stellar」當時在MV中表演了許多性感姿勢和動作引發爭議，曹璐回憶其實她們當時年紀都很小，只是為了想在舞台上看起來更性感，做了很多的努力，有位前輩還建議她們去看成人影片，佳英跟田律更直言她們是被公司「要求去看謎片」，編舞老師稱這樣會讓舞蹈動作更性感。

曹璐說，現在長大了覺得性感這種事不是看看影片就會的，應該要有點天賦在身上才行，曹璐也說當時有看Stellar的MV，只覺得她們跳起來很有負擔感，明明歌詞是在批評對方很可憐，但看她們狂扭動屁股的舞蹈更覺得成員們看起來更可憐，佳英也說，現在重看MV覺得一點都不性感，很像是小孩硬要學大人的感覺。

更多中時新聞網報導

林莎矇眼嘗冰淇淋 辨味神準

TPBL》梅克首秀摘25分 戰神飲恨輸攻城獅

劣質橄欖油裝高級貨 達人教辨識