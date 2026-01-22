19禁女團被迫看成人片學艷舞 鏡頭前「狂開腿」惹議

南韓女團Stellar曾有「19禁女團」的封號。（圖／翻攝自Stellar IG）





南韓女團Stellar曾有「19禁女團」的封號，2018年宣布解散，近日，成員們登上網路節目分享出道後的心路歷程，更坦言當時被公司要求看成人片學習性感，對彼此的心裡都造成負擔，內容曝光後，也掀起一陣熱議。

前FIESTAR成員的曹璐近日邀請Stellar隊長佳英及成員田律上節目。（圖／翻攝自微博）

Stellar出道時，以甜美風格亮相，未料後來因為女團開始吹起性感風，她們也被公司要求跟著改變，甚至在〈Marionette〉MV中藏有性暗示的開腿動作及滴牛奶。對此，前FIESTAR成員的曹璐近日邀請Stellar隊長佳英及成員田律上節目，分享當時的心情。

佳英與田律坦言，當時為了讓舞蹈動作看起來更性感，被公司要求看成人片學習，當時團員幾乎都沒看過，連去哪裡看都不知道，而雖然團體當時以性感走紅，但現在回頭看其實並沒有性感的氛圍，反而是刻意營造的感覺，更像是小孩子在模仿大人。



