「19禁女團」爆黑歷史！被迫看A片學豔舞 鏡頭前「開陰」嘆：很荒謬

娛樂中心／綜合報導

南韓女團 Stellar曾被貼上「19禁女團」標籤。（圖／翻攝自IG@official_stellar）

曾被貼上「19禁女團」標籤的南韓女團 Stellar，解散多年後再度成為話題焦點。近日成員登上網路節目回顧出道經歷，罕見揭露當年為了追求「性感形象」，曾被公司要求觀看A片學習舞蹈動作，相關內容曝光後，引發外界對演藝圈過往培訓方式的反思，讓人感覺很可悲。

Stellar成員表示當年被公司要求看A片學習舞蹈動作。（圖／翻攝自微博）

Stellar成員感到相當無奈現在回頭看MV認動作不好看。（圖／翻攝自微博）

Stellar於2011年出道，最初以清新、甜美風格示人，團體曾由神話成員Eric參與培訓。然而在2013 年Eric合約到期離開公司後，團體風格出現劇烈轉變，尤其 〈Marionette〉MV 中表演大量帶有性暗示的「開陰舞」，包括誇張肢體動作與視覺橋段，讓她們迅速被冠上「19禁女團」稱號。儘管話題性十足，卻也伴隨極大爭議，最終 Stellar 於 2018 年宣布解散。

近日，前FIESTAR中國成員、現為節目主持人的曹璐 在網路節目中邀請Stellar隊長佳英、成員田律分享過往心路歷程。佳英提到，當年雖然19禁MV確實帶來關注，不過因內容限制，打歌舞台成績無法被完整計算，最高也僅止於「一位候補」，實際成效與付出並不成正比。

南韓女團 Stellar從清新路線一路轉變成「19禁女團」感到無奈。（圖／翻攝自IG@official_stellar）

節目中更令人震驚的是，佳英與田律坦言，當年為了讓舞蹈看起來「更性感」，曾被公司要求觀看A片，編舞老師甚至以此作為教學方式。曹璐聽聞後直言，如今回頭看覺得相當荒謬，認為性感並非模仿就能學會，而是需要自然展現。曹璐也回憶，當年看Stellar的MV 時，反而感受到成員的壓力與負擔感，與歌曲原本想傳達的情緒形成強烈落差。





佳英則補充，現在重看那些作品，完全不覺得性感，更像是「年紀很小的孩子硬模仿大人」，語氣中透露出無奈。這段過往被揭開，也讓外界重新審視過去韓國女團在產業結構下，所承受的壓力與犧牲。

