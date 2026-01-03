19縣市低溫特報！中南部溫差恐逾10度 氣象署籲加強保暖

寒流來襲，氣象署今天(3日)對19個縣市發布低溫特報，並提醒中南部地區的民眾日夜溫差極大，明天溫差可能達到10度以上，請民眾加強保暖工作。

寒流發威，今天清晨，離島最低溫在馬祖，只有攝氏6至7度；台灣本島平地最低溫則出現在雲林縣7.2度；此外，高山最低溫落在雪山圈谷，氣溫掉到零下8.5度。

氣象署在3日上午發布低溫特報，針對新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市及宜蘭縣等8個縣市，發出非常寒冷的橙色燈號，同時針對基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣及金門縣等11個縣市發出寒冷的黃色燈號。

氣象預報員林定宜指出，受到強烈大陸冷氣團持續影響，今天日夜溫差逐漸拉大，明天整個西半部地區，特別是中南部地區溫差會達到10度以上，他提醒早出晚歸的民眾要特別留意添加衣物。他說：『(原音)因為這一波的強烈大陸冷氣團強度還算是蠻強的，而且它衝下來的這個位置會衝得比較南邊一些，所以有一些排行榜的低溫都是在中南部地區，這個情形主要是還有配合清晨輻射冷卻效應的加成，所以中南部地區今天有些地區也是只有差不多7、8度左右，在過往的案例中也是有，但是並不是很多見。』

由於東北季風明顯增強，氣象署在3日上午也發布陸上強風特報，針對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣(含蘭嶼、綠島)以及澎湖縣局部地區發出黃色燈號，提醒這10個縣市在3日上午至4日下午可能出現平均風6級以上或8級以上的陣風。

林定宜也指出，東北季風將造成台灣附近海面風浪變大，尤其是嘉義以北到桃園附近一帶沿海空曠地區、台東、恆春半島、澎湖及馬祖的民眾，到海邊活動時應留意自身安全。