19縣市低溫特報！前20名測站全7度以下 鄭明典：說是寒流也不勉強
今（10日）輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署今上午6時22分針對19縣市發布「低溫特報」，局部地區上午有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。對此，前中央氣象局長鄭明典也表示，今清晨平地低溫都在7度以下，「這樣的低溫，說寒流影響也沒什麼勉強。」
根據氣象署發布的低溫特報範圍：
橙色燈號（非常寒冷）：桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣，有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。
黃色燈號（寒冷）：新北市、基隆市、台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣，有10度以下氣溫發生的機率，請注意。其中連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。
至於怎麼看輻射冷卻低溫特別在哪裡？鄭明典今早也在臉書粉專發文表示，「看到這個對比！冷高壓的直接影響，通常看到的是山上的文大冷ㄗㄗ，山下平地會緩一些，這次明顯顛倒過來了！」
鄭明典也形容，北台灣「有點凍，以台灣標準來說確實偏冷」，並PO出今日的平地低溫排行榜。圖片顯示，新竹關西測得最低溫僅有3.9度，而排行榜前20名的測站氣溫全數低於6.9度。鄭明典強調，清晨出現的平地低溫並非零星個案，而是相當大範圍的低溫現象；以台灣的氣候條件而言，氣溫低於7度已屬非常罕見的低溫水準，「這樣的低溫，說寒流影響也沒什麼勉強。」
