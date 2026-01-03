19縣市低溫特報！這裡7.2度 下一波冷氣團影響時間曝

19縣市低溫特報，清晨雲林古坑只有7.2度。（圖：氣象署網站）

受強烈大陸冷氣團影響，今天各地天氣寒冷，氣象署對19縣市發低溫特報，本島最低溫出現在雲林古坑7.2度。清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約10到11度，南部地區約12度，花東低溫約13到14度，其中在西半部、宜、花及金、馬局部空曠地區及近山區平地有局部10度以下低溫發生，提醒民眾注意保暖，在高山留意路面結冰溼滑。

氣象署今天清晨6點33分對19縣市發布低溫特報，其中新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣亮橘燈，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣亮黃燈，有10度以下氣溫發生的機率。

強烈大陸冷氣團發威，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，全台89個測站10度以下低溫，今天清晨最低溫在馬祖東引6.5度，本島最低溫在雲林古坑7.2度。另一個最特別的是氣象署高雄測站，位於楠梓區只有8.7度。

氣象署表示，明天清晨中部以北及宜蘭低溫約攝氏10度，明天白天強烈大陸冷氣團稍微減弱，5到6日另一波強烈大陸冷氣團將逐漸南下，預估低溫和這波相近，7到9日各地偏乾冷。

氣象署指出，由於東北風偏強，桃園到雲林、台東、恆春半島沿海及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；各海面浪高約3到5米；今天基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。