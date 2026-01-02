19縣市低溫特報「體感僅5度」！下週強冷空氣接力 氣溫再創新低

受到強烈大陸冷氣團影響，今（3）天全台各地天氣寒冷，清晨中部以北最低下探10度，中央氣象署也針對19縣市發布「低溫特報」。氣象專家提醒，今晨體感溫度最低只剩5度，應加強保暖，而明日雖然短暫回暖，但下週又將有強冷空氣接力報到，氣溫可能再創新低！

氣象署表示，今天清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約10至11度，南部地區約12度，花東低溫約13至14度，其中在西半部、宜、花及金、馬局部空曠地區及近山區平地有局部10度以下低溫發生，應特別注意保暖措施。到了白天，北部及宜、花高溫約15至18度，中南部及台東約20至22度；離島天氣部分，澎湖晴時多雲，14至18度，金門晴時多雲，9至14度，馬祖陰時多雲，8至11度。

氣象署也發布低溫特報，其中新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣為「橙色燈號」，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣則為「黃色燈號」，有10度以下氣溫發生的機率。

全台19縣市低溫特報。圖／中央氣象署

氣象署提醒，由於北方乾空氣影響，台灣各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。此外，在風浪方面，東北風偏強，桃園至雲林、台東、恆春半島沿海及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，各海面浪高約3至5米，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

氣象專家林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」指出，今天持續受強烈大陸冷氣團影響，中部以北體感溫度僅5度，需做好防寒準備。明天強烈大陸冷氣團則稍稍減弱，但因清晨輻射冷卻影響，台灣各地氣溫仍偏乾冷，白天因太陽輻射，氣溫會短暫回升。

至於未來天氣變化，林得恩表示「下週強冷空氣接力，再創新低溫！」下週一、二受另一波新的強烈大陸冷氣團逐漸南下，氣溫再度下滑，先濕冷後轉乾冷；下週三至週五天氣持續受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部地區天氣寒冷，其它地區早晚亦冷，下週四至週五中南部日夜溫差增大，將會再冷一整週！

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，3日強烈大陸冷氣團持續影響，環境風場為偏北風至東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

