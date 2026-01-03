19縣市低溫特報！高雄、台南驚見罕見低溫 鄭明典：應該是第1次
生活中心／張尚辰報導
今（3）日各地區普遍寒冷。前氣象局局長鄭明典表示，在輻射冷卻的影響下，台南、高雄等地區都罕見上榜平地低溫排行榜，可見這次的冷氣團對台灣的影響不容小覷。
中央氣象署今日上午6時33分針對19縣市發布低溫特報，其中台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市以及宜蘭縣為橙色燈號，代表平地最低氣溫6度以下或平地最低氣溫10度以下且連續24小時平地氣溫12度以下。
基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣為黃色燈號，平地最低氣溫10度以下。
此外，鄭明典也貼出今日前100名的平地低溫資料。截至上午8時，氣溫最低的前三名依序為連江縣東引鄉6.5度、連江縣南竿鄉6.7度，以及連江縣北竿鄉7.2度。
值得注意的是，今日前100名平地低溫名單中，高雄、台南也有多個測站上榜，鄭明典直言「這應該是第一次」。由此可見，這波強烈大陸冷氣團對台灣的影響不容小覷。對此，他也提醒民眾，需特別留意輻射冷卻造成的低溫與日夜溫差變化。
中央氣象署也呼籲，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。
更多三立新聞網報導
強冷氣團發威！鄭明典示警「平地低溫跌破12度」：中南部可能更冷
冷冬機率暴增？「這時」反聖嬰現象衝到最高 林得恩：恐破80%
國人死因第3名！胸腔科醫曝5招「防肺炎」 示警：2類人最容易感染
一招秒分「中日韓」旅客！旅遊達人曝辨識法 網全笑翻：太準了
其他人也在看
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 20 小時前 ・ 9
還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。民視 ・ 14 小時前 ・ 2
全台急凍！強烈冷氣團接力強襲 專家：下周挑戰寒流等級
2026首波降溫來的又強、又猛！氣象專家林得恩提醒，這次冷氣團影響力強、降溫幅度大，將持續影響至周日（4日），而更強的一波冷空氣將在下周一（5日）緊接報到。根據預測，一月上旬氣溫偏低、持續時間較長，冷空氣強度不排除寒流等級，民眾需提前做好禦寒準備。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 3
全台急凍！最冷時刻曝光 回暖沒多久又有2波冷氣團接力
2026年剛開始就有強烈冷氣團！中央氣象署指出，這波冷氣團最冷的時間將落在「週五到週六凌晨」，西半部、宜花、金馬有可能下探10度甚至以下，提醒民眾要多保暖。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
首波強烈冷氣團來襲！這天最低溫下探8度 鄭明典：可能有一波氣溫驟降
鄭明典今（1月1日）在臉書發文表示，今日下午5時的500百帕高度場預報顯示，主要槽線呈現東西走向，氣象專業稱之為「橫槽」。隔日槽線逐漸轉為東北—西南走向，這一變化過程被稱為「橫槽擺正」，在統計上是最常出現寒潮爆發的天氣型態。鄭明典提醒，寒潮爆發除了氣溫低外，還需...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
凍番薯了！強烈大陸冷氣團來襲 8縣市恐現10度以下低溫
強烈大陸冷氣團於今（1）日南下，氣象署發布最新低溫特報顯示，1月1日至3日全台氣溫明顯下降，北台灣部分地區將出現10度以下低溫，甚至持續達24小時。氣象署指出，今下午至明（2）日晚，新竹以北局部地區可能出現10度或以下的低溫，並亮起橙色燈號，提醒民眾做好保暖措施。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
強烈大陸冷氣團報到！氣溫恐降10度以下 氣象署曝最冷時段
民視新聞／温芸萱、楊軒報導強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫逐步下降，氣象署預報員劉沛滕今（1）日指出，最冷時段落在明晚至後天清晨，中部以北恐出現10度以下低溫。迎風面的桃園、宜蘭仍有間歇降雨，基隆北海岸及北部山區持續發布大雨特報。周日白天短暫回暖，但日夜溫差大，下週還有一波冷氣團再度報到。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
晚上又濕又冷！北北基宜大雨特報 一路下到明天
中央氣象署今（1）日晚間6點30分發布4縣市大雨特報，受東北季風影響，1日晚間至明（2）日基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。氣象署提醒民眾注意瞬間大雨，山區需慎防坍方及落石。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
食物吃剩怎麼丟？新北市「廚餘回收新制」一次看 這6類不能丟
因應中央自115年1月1日起禁止家戶廚餘養豬政策施行，新北市環保局修正「公告本市一般廢棄物應回收項目及排出清除方式」公告，轄內家戶廚餘自115年1月1日起無須區分生熟廚餘，瀝乾水分後一併交付循線垃圾車廚餘桶，後續將優先以多元再利用方式處理，以達資源再利用目的。 環保局表示，非洲豬瘟疫情前，清潔隊收運之家戶廚餘分為生、熟廚餘，生廚餘採自主堆肥、高效堆肥、黑水虻生物處理及厭氧共消化等多元再利用方式處理；熟廚餘則作為畜牧場餵養豬隻使用。現因中央政策決定115年起禁止家戶廚餘作為養豬飼料，故隨之調整轄內家戶廚餘清運方式，不再區分生熟廚餘，均以再利用作為主要處理方式，在處理量能未充足到位前，則部分以脫水減積後以焚化方式處理。 環保局指出，已修正「公告本市一般廢棄物應回收項目及排出清除方式」之公告，於115年1月1日起生效，以利市民遵從；倘屬原委託合格清除處理機構處理一般垃圾或廚餘者，則仍可維持原收運處理方式，無須更動。另外，清潔隊收運家戶之一般垃圾或廚餘，皆應符合分類及瀝乾水份等相關規定，如有違反規定者，清潔隊得拒收。 環保局也說明，環境部亦已針對115年1月1日起至115年12月31日訂為緩衝常春月刊 ・ 14 小時前 ・ 5
9.9度急凍！強烈冷氣團全面發威、這「8縣市」低溫警戒 下周恐再迎新一波
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導入冬首波強烈大陸冷氣團全面南下，台灣各地氣溫驟降，中央氣象單位連續發布低溫與大雨特報，不少民眾明顯感受到比跨年夜更...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今晨低溫僅9.6度！北台灣整天寒冷、恐掉到7度 「首波寒流」估下週來襲
氣象署今（2）日清晨針對苗栗以北、宜蘭、金門等8縣市發布「低溫特報」，示警2日及3日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署表示，今、明（2日、3日）兩天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，今日桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，竹苗及中部山區有零星短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
強冷氣團快又強！明晚氣溫驟降「8縣市」當心低溫
強冷氣團快又強！明晚氣溫驟降「8縣市」當心低溫EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
冷空氣源源不絕！3地區迎「嚴寒8度低溫」最冷時間曝
冷空氣源源不絕！3地區迎「嚴寒8度低溫」最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
強烈冷氣團發威！8縣市防10度以下低溫 鄭明典曝寒潮爆發機率：留意驟降溫
即時中心／綜合報導強烈大陸冷氣團今（2）日持續影響台灣，續發布8縣市低溫特報，中央氣象署指出，各地天氣寒冷，晚間至週六清晨更是這波強烈大陸冷氣團最冷時段，西半部、宜花及金馬將下探10度甚至更低。前氣象局長鄭明典便指出，今日晚間將出現「橫槽擺正」現象，「是統計上最常發生『寒潮爆發』的天氣型態！」不過由於近年暖化嚴重，他認為這次達到寒流標準的機率並不高，所以寒潮爆發的機率也不高，「但很可能有一波氣溫驟降」。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
威力近逼輕颱！「15縣市」8級強風狂吹 周末寒風刺骨
中央氣象署於2日下午4時32分，針對全台「15縣市」發布陸上強風特報，因為受到東北風的影響，台灣北部和東北部地區即將面臨強風特報。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
合歡山降2026第一場雪 「武嶺、松雪樓」成銀白世界｜#鏡新聞
冷氣團發威下，合歡山降下今年第一場雪，武嶺的山頭被染白，松雪樓的積雪也厚達1公分，吸引許多民眾，特地多請一天假，上山追雪。但這還不是這波冷空氣，最強的時刻，明天（1/3）最冷，台南以北的低溫將下探10度。鏡新聞 ・ 18 小時前 ・ 1
明晨前最低溫下探8度！新強烈冷氣團下週到 1月上旬偏冷
強烈大陸冷氣團持續影響，全台進入「急凍模式」，2日晚間至3日會是這波最冷時段，局部低溫下探8度左右，且5日還有1波強烈大陸冷氣團南下，將先轉局部濕冷再恢復成乾冷天氣。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
冷氣團來了！最低溫僅8度「這天」回暖又急凍 高山有望再追雪
【緯來新聞網】】中央氣象署與氣象專家林得恩表示，受到強烈大陸冷氣團影響，台灣自1月2日起全國氣溫明顯緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
清晨最低溫9.6度！強烈大陸冷氣團影響影響 8縣市低溫特報
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣湖口鄉的攝氏9.6度。氣象署表示，入冬後首波強烈大陸冷氣團影響，今天（2日）各地天氣寒冷，8縣市低溫特報、4縣市大雨特報，入夜後為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，明天天氣如何？氣象署指出，明天（3日）強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，周日（4日）強烈大陸冷氣團稍減弱，清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天氣溫回升，苗栗以南日夜溫差大。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 10
快訊／台中以北下探10度！18縣市低溫特報 15縣市陸上強風
中央氣象署下午更新低溫特報，18縣市低溫特報包含8縣市非常寒冷的橙色燈號，慎防持續10度左右或以下氣溫發生的機率；另外，氣象署也對15縣市發布陸上強風特報。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 發起對話