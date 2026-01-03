19縣市低溫特報！高雄、台南驚見罕見低溫 鄭明典：應該是第1次

生活中心／張尚辰報導

今（3）日各地區普遍寒冷。前氣象局局長鄭明典表示，在輻射冷卻的影響下，台南、高雄等地區都罕見上榜平地低溫排行榜，可見這次的冷氣團對台灣的影響不容小覷。

中央氣象署今日上午6時33分針對19縣市發布低溫特報，其中台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市以及宜蘭縣為橙色燈號，代表平地最低氣溫6度以下或平地最低氣溫10度以下且連續24小時平地氣溫12度以下。

基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣為黃色燈號，平地最低氣溫10度以下。

台南、高雄多地區罕見登上平地前100名低溫排行榜。（圖／翻攝自中央氣象署）

此外，鄭明典也貼出今日前100名的平地低溫資料。截至上午8時，氣溫最低的前三名依序為連江縣東引鄉6.5度、連江縣南竿鄉6.7度，以及連江縣北竿鄉7.2度。

值得注意的是，今日前100名平地低溫名單中，高雄、台南也有多個測站上榜，鄭明典直言「這應該是第一次」。由此可見，這波強烈大陸冷氣團對台灣的影響不容小覷。對此，他也提醒民眾，需特別留意輻射冷卻造成的低溫與日夜溫差變化。

中央氣象署也呼籲，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

