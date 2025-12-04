19萬粉Threads帳號「IP在中國」 愛莉莎莎遭瘋猜「被網軍收買」親自回應

百萬網紅愛莉莎莎一舉一動皆是外界關注焦點。IG@goodalicia

百萬網紅愛莉莎莎擁有生意頭腦，每每開辦線上課程、帶貨產品都賣到嚇嚇叫，作風卻經常引起爭議，一舉一動皆是外界關注焦點，她的IG最後一篇貼文還停在昨（3日）發布的杜拜行，Threads帳號卻被發現顯示位置是在中國，引來網友在論壇PTT發文討論：「愛莉莎莎帳號是不是也是中國人在經營？」對此，她也親自回應了。

IG曬杜拜旅遊美照 愛莉莎莎自曝充當「導遊」

愛莉莎莎昨日的貼文曬出她和友人在杜拜度假的美照，並在內文寫下：「紀錄一下第一次跟姐妹們一起深遊杜拜，我翹課好幾天充當導遊，去一些一般觀光客不會去，都是老杜拜人才愛去的地方。」事實上，愛莉莎莎今年5月才在當地購入2間房產，一間「海事城」海景房，總價約新台幣1955萬元，，而另一間阿布達比亞斯島的3房海景公寓，總價約新台幣4800萬元，儼然已經是半個杜拜人。

愛莉莎莎（右）和朋友日前在杜拜旅遊。翻攝IG@goodalicia

Threads新功能曝光IP位址 愛莉莎莎定位「中國」

近來不只是行政院宣布「小紅書」因為資安檢測不合格，將暫封1年，Threads也推出新功能，能夠看到發文者的IP位置，因此有不少中國網軍都現形，就連愛莉莎莎擁有19.5萬粉絲的帳號都被發現所在地點在中國，從資訊中能看到，該帳號是在2023年7月加入、Meta認證時間則是2018年10月。

愛莉莎莎的Threads帳號IP位址在中國。翻攝threads＠goodalicia

網友瘋猜愛莉莎莎帳號遭收買 釣出本人親自回覆

不少網友瘋猜愛莉莎莎的帳號是否賣給中國網軍，對此，愛莉莎莎也親自留言回覆：「我也很好奇，我當網紅這八年來從沒去過中國，我的帳號也沒有別人經營，是我自己經營的。不過我剛剛的確在香港轉機，連這樣都可以被拿出來獵巫，嗯…真有當年文革的作風。」



