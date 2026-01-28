19萬網紅急關帳號！跟老闆辦公室實戰片流出 完事後用濕紙巾收場全被看光

新加坡知名房產媒體公司Property Lim Brothers公司爆出上司與下屬辦公室激戰。（翻攝自）

新加坡知名房產媒體公司Property Lim Brothers公司創辦人之一的林煒傑，驚爆桃色醜聞，與網紅女下屬有染，甚至疑有2人在辦公室激戰的影片在網路瘋傳，如今公司內部道歉簡訊流出。對此目前公司官網已將2人除名，女方社群帳號也緊急設為私密狀態。

根據《8視界新聞網》報導，近日網路流傳一段辦公室拉黑簾激戰影片，影片中清楚錄下房內傳出的陣陣呻吟聲，還有人趴下透過門縫窺探內部動靜，甚至還一度拍到林煒傑完事後，手中拿著濕紙巾一度短暫離開，接著又折返辦公室，鏡頭最後也捕捉到2人步出辦公室的畫面。

廣告 廣告

據了解，林煒傑辦公室偷情對象，女方Grayce Tan擔任該公司戰略副總裁，在社群媒體上擁有超過19萬粉絲，風波曝光後，有網友在Reddit論壇貼出截圖，疑是林煒傑發給公司員工的訊息，內文提及，「我犯下個人錯誤，逾越了不該逾越的界限」「我已同家人處理此事，並會在接下來的幾個月裡，把重心放在修復和保護我的家庭」。另外2人也因為事件，卸下公司職務。

但由於事件所屬公司並未做出回應，但目前官網領導層頁面已無2人的相關訊息，而身為網紅的Grayce Tan的IG也已轉為私密帳號，網友紛紛批評雙方在有家庭下出軌，傷害彼此的配偶與子女，但也有網友質疑這齣是該公司為推廣下一輪專案項目所操作的行銷手段。

更多鏡週刊報導

宜蘭農場3度空拍機投毒！草泥馬、侏儒山羊慘死 張美阿嬤喊冤「不實指控」卻被網友抓包

嚴凱泰女兒公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開

19歲遭前男友外流「18分鐘性愛片」牟利 身價20億名媛痛訴：那不是醜聞是虐待