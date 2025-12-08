19：24花蓮規模5.7極淺層地震 「全台有感」最大震度4級

[Newtalk新聞] 今(8)晨開始東北季風逐漸增強，對此，氣象專家吳德榮指出，北部、東半部轉濕冷，預計明(9)天下半天這波冷空氣就會減弱逐漸回溫3天；不過週末開始，入冬最強冷空氣就會報到，有機會達到「大陸冷氣團」標準，本島平地的最低氣溫將挑戰10度以下。 吳德榮指出，今日上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣漸增，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率；北海岸、北部山區及東北部應防較大雨勢。氣溫漸降，北台轉涼、中南部白天舒適早晚涼。各地區氣溫為：北部14至23度、中部14至27度、南部14至29度、東部12至26度。 這波冷空氣到明日上半天北部、東半部仍有明顯降雨，但下半天季風漸減弱，降雨逐漸減緩，北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼；10、11日天氣好轉，各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼；11日晚上至12日迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。 另外，13日開始入冬最強的冷空氣逐漸南下，強度將觸及「大陸冷氣團」標準(台北觀測站≦14度)，本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下。13日下午冷空氣前緣抵達，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨

