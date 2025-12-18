19：32花蓮發生規模5.1有感地震 最大震度4級

喬吉 AG Team 棒球公益列車今年首度來到台東和綠島，主因就是這次教練團成員中，富邦悍將的吳世豪和樂天桃猿的陳世展，分別來自台東和綠島，希望透過活動回饋故鄉，激勵下一代幼苗。活動由喬吉運動娛樂活動有限公司主辦，社團法人中華民國台明賓士愛心滿杯公益協會贊助。列車在12月16、17日分別「開進」綠島鄉公館國小和台東市豐田國小。本次活動總教練由前富邦悍將投手范玉禹擔任，首席教練是前旅美芝加哥白襪隊的投手林柏佑。而參與公益列車的中職球星包含今年拿下中職最佳進步獎，來自富邦悍將的左投李吳永勤以及中繼投手吳世豪；另外今年第二輪被味全龍選上的吳承皓、以及被樂天桃猿選中的『綠島潛水艇』陳世展。陳世展小時候從公館國小轉到豐田國小。他有感而發地說，回家鄉看到小孩子開心的模樣，也想起自己小時候在這塊土地愛上棒球的歷程，。他也鼓勵小學弟們，不管未來選擇什麼路，一定要堅持下去，做自己熱愛的事。李吳永勤也很開心和大家一起回饋。他認為，這次走進偏鄉，也想起自己小時候的初衷，對自己未來回到場上，會帶來更多的動力。本次教練團星光閃閃，公館國小校長江美香表示，小朋友都很興奮，學校的組長更形容，彷彿韓團來到學校一樣，「

麗台運動報 ・ 23 小時前