191架F-35不能作戰？洛馬創紀錄交付 TR-3升級延宕引發戰力質疑

洛克希德．馬丁去年交付創新高的191架F-35戰機，因TR-3升級延宕，目前多僅具訓練用途，完整作戰能力仍待後續解鎖。 圖：翻攝自 矚望雲霄

[Newtalk新聞] 洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）去年共交付 191 架 F-35 匿蹤戰機，創下該型戰機服役以來的年度交付新高。表面上看來，這份成績單象徵美國軍工產能回溫，也讓多個採購國與盟友對戰力補充抱持期待。然而，多項公開資訊顯示，這批戰機的實際作戰能力仍存在重大限制，交付數字背後隱含結構性問題。

問題核心在於 F-35 正進行中的「TR-3 技術刷新升級」（Technology Refresh 3）。該升級計畫旨在為未來 Block 4 作戰構型鋪路，透過更新運算核心與軟硬體架構，大幅提升感測器融合、武器整合與電子作戰能力。然而，TR-3 軟體研發進度延宕，導致已完工的戰機長期滯留在機場，無法交付。

F-35A隱形戰機。(示意圖) 圖：擷取自《騰訊網》

美軍先前曾表態，未完成關鍵軟體測試的 F-35 不會接收。但隨著庫存持續累積，五角大廈最終與洛馬達成折衷方案，先行接收搭載「基礎版軟體」的戰機，待後續再進行升級。此一決定，使洛馬得以在去年集中清空庫存，造就 191 架的高交付量。

不過，這批戰機目前僅具備基本飛行與訓練能力，完整火控、感測器融合及新型武器掛載功能尚未解鎖，實際上難以投入高強度作戰環境。部分測試亦顯示，TR-3 系統在新硬體架構下仍存在穩定性問題，包含任務電腦重啟、雷達與電子系統中斷等狀況。此外，F-35 作為匿蹤戰機，散熱設計本就受限，新增的高功耗電子設備進一步擠壓能源與冷卻餘裕。相關問題亦被視為推動發動機核心升級計畫的重要原因之一。

洛克希德馬丁公司生產的F-35戰機。 圖 : 翻攝自微信公眾號/書劍雜談

對於採購國而言，現階段接收的 F-35 更接近「未完成品」。未來每架戰機都需返回進行硬體與軟體改裝，相關成本尚未完全明朗。若 TR-3 與 Block 4 升級進度再度延後，恐在一段時間內造成戰力落差。

分析指出，這起事件不僅是單純的軟體延期，更反映出美國軍工體系在高階武器發展上，硬體與配套系統不同步的結構性挑戰。即便是長期盟友，目前取得的也多為功能受限版本，須承擔升級風險。191 架的交付數字雖亮眼，卻未必等同於戰力即時提升。F-35 的實際作戰潛能，仍高度取決於 2026 年前後 TR-3 與後續升級能否如期完成。若進度再度受阻，這批高價戰機的定位，恐將長時間停留在訓練與過渡用途。

