1919單車環台募款啟程 1300公里騎經「四極點」把愛送到偏鄉

〔記者黃宜靜／台北報導〕由基督教救助協會與空中英語教室合辦的「1919愛走動－急難家庭救助計畫」勸募活動，今日上午1919單車環台車隊與幸福巴士自台北馬場町紀念公園啟程，展開為期15天、總長1300公里的環台募款與送暖行動，預計於明年1月3日返回終點台北松山車站。沿途將騎經台灣「四極點」深入偏鄉與重災區，為急難家庭籌募救助金，也為760位偏鄉弱勢長者提供全套送暖服務。

「1919愛走動－急難家庭救助計畫」勸募活動，今年邁入第24年。救助協會理事長夏忠堅說，過去提到馬場町，大家會立刻聯想到威權統治，這次特別選擇在馬場町啟程，就是希望把愛送到弱勢家庭，讓馬場町成為愛的起源。

救助協會表示，今年台灣接連遭逢多起重大風災與水患，加上地緣政治與關稅衝擊，傳統產業與服務業景氣轉弱，減薪、裁員情況頻傳，使得許多原本勉力維生的家庭陷入困境，成為所謂的「急難家庭」。根據協會「2024年急難救助成果報告」顯示，案家在急難發生前，每月平均收入為3萬3650元，但急難發生後驟降至1萬7503元，減少近5成；支出卻從3萬3068元暴增至10萬5762元，顯示急難對弱勢家庭造成沉重衝擊。

56歲的文海(化名)是今年丹娜絲風災受災戶之一，他長年以捕撈文蛤維生，與80多歲、行動不便的母親同住台南七股。7月6日深夜，暴潮迅速湧入，屋外水深近150公分，屋內也淹至腰部。他背著母親試圖逃生，卻因水壓過大無法推開大門，只能在黑暗中摸索出口，最後暫時退至屋旁的廢棄豬寮，待水勢稍退才脫困。他回憶，災後在佳里1919服務中心(佳里長老教會)協助下，領取2萬元的1919重大災難慰問金，因應最急迫的生活開銷。

今年是1919單車環台車隊連續第21年啟行，將行經140個鄉鎮，拜訪23個1919服務中心。此屆車隊由51位環台勇士、5位陪騎勇士組成，他們來自各行各業、年齡橫跨15歲至74歲。此次車隊將首度踏上台灣「四極點」：極北富貴角、極東三貂角、極南鵝鑾鼻，及極西國聖燈塔。同時也將探訪宜蘭蘇澳、花蓮光復、台南七股等重災區，並於七股西寮里為4戶災民進行居家修繕。

與車隊同步啟行的「1919幸福巴士」，9年來已造訪逾300個1919服務中心，累計服務5347位弱勢長者，動員志工約4500人次。今年共出動2台巴士、1台冷凍車，及1台3.5噸貨車，滿載22家愛心企業捐贈的物資，前往28個服務據點。

今年共有268位志工參與，將一起為760位「病、窮、孤、老、殘」的弱勢長者，提供關懷訪視、口腔義診、義剪、禦寒衣鞋、伴手禮等「從頭到腳」的全套送暖服務。

