192包問題鯛魚排流向彰化！售出58包、134包已下架

全聯福利中心販賣的「台灣鯛魚排」檢出含動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，已全面下架。（資料照）

高雄市日前抽驗水產品，發現產自雲林的「台灣鯛魚排」驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，問題魚貨全賣給全聯，已緊急下架，彰化縣衛生局經查縣內有6家全聯門市有進貨192包該批問題「台灣鯛魚排」，並已售出58包，另134包已回收下架，衛生局表示，已要求各門市須於店內張貼退貨公告，民眾可退換貨及退現。

高雄市衛生局日前抽驗全聯路竹中正分公司水產品時，發現其中一批「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物用藥殘留「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，含量為0.028ppm，經追查上源來自雲林縣；雲林縣衛生局查出該批問題魚貨，總數為3125公斤，以每包200公克計算，此次產品出貨約1萬5600多包，全數販售給全聯公司。

廣告 廣告

雲林衛生局已在上月28日要求全聯效期在2027年9月15日與16日的相關產品緊急下架；全聯也在同日於官網公告下架該批有問題的產品，並接受消費者退換貨或退現，請民眾攜帶原交易發票及商品至原購買門市辦理。

彰化縣衛生局表示，縣內共有永靖新興、線西中正、彰化溪州、彰化進德、和美糖友、花壇學前等6家全聯門市，有進貨問題批號之台灣鯛魚，統計彰化總進貨量192包，售出58包，回收134包，衛生局啟動下架回收稽查，確認問題批號之台灣鯛魚全數下架，並要求各門市須於店內張貼退貨公告並配合民眾退換貨及退現。

更多中時新聞網報導

NBA》雷霆馴狼摘10連勝 活塞中斷13連勝

TPVL》連莊橫掃伊斯特 豪取16連勝

NBA》愛德華茲末節個人秀 灰狼險退綠軍